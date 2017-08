Joselin Croes di partido POR: Bo no debe ningun persona bo voto, bo voto ta secreto y sagrado

“Abo ta sinti cu bo tin e deber di vota pa un partido of un candidato politico pasobra nan a hacibo un fabor? Awel bo ta robes.

Como hende muher mi ta contento di tin e libertad di por bay vota, pasobra mi sa cu 100 aña pasa mi lo no tabatin e derecho ey.

Na Aruba na aña 1919 despues di un lucha largo hende muher a haya derecho di voto y esaki ta pasobra tabatin hende muhe balente cu a para firme p’e derecho sagrado aki”, na palabra e miembro y candidato di partido POR, Joselin Croes.

“Si nos bay bek mas ainda den tempo, tabata asina cu solamente e personanan di color blanco por a vota y a tuma hopi guera, sacrificio y hasta morto pa tur hende a haya e derecho sagrado di por a vota.

E lo ta un crimen pa no honra tur e luchanan aki di tur nos antepasadonan dor di no eherce bo derecho di voto.

Bo voto ta bo voz, bo voto ta defini e resultado di un eleccion y bo voto ta bisa cla y raspa ken bo kier y ken bo no kier pa goberna bo pais.

Keda sin vota ta mescos cu bo ta bisa nos antepasadonan cu a bringa pa duna nos e derecho aki, cu nan lucha y sacrificio tabata envano. No lubida nunca cu un voto ta secreto, ora bo ta den e hoki ey no tin ningun hende cu por sa pa ken bo a vota, dus bo no mester sinti bo intimida ni bo mester tin miedo pa vota, pasobra e ta bo secreto y bo por bay bo graf cu ne si asina bo ta desea.

Tampoco no sinti cu bo debe ningun persona bo voto, pasobra el a duna bo trabou of vergunning of tereno, pasobra e tereno no ta di dje, pero di Aruba, e trabou no ta di dje, pero di tur Arubiano cu a studia duro y merece e trabou y un vergunning ta nan deber di duna bo.

Nos mester kibra cu e pensamento cu nos debe un politico lealtad. Al contrario, ta nan debe abo lealtad.

Nan ta sirbidor di pueblo y nan tarea ta pa percura cu tur Arubiano haya un tereno, haya nan permiso y haya un trabou si e ta capacita p’e trabou.

Tampoco sinti ningun obligacion cu bo ruman, mayor of famia pa cu bo voto, pasobra bo voto ta personal. Bo voto mester ta p’e partido cu ta brinda bo confiansa cu nan plan di gobernacion ta uno bon y realisabel conforme e presupuesto di pais Aruba.

Aruba p’e ultimo añanan a conoce un votacion tradicional, cual a resulta cada bes den gobernacion di e mesun dos partido grandinan. Esaki t’e aña pa kibra cu tradicion. Esaki t’e aña na unda ‘for once and for all’ nos por bisa e partido grandinan nos kier cambio.

Nos ta cla pa duna un partido nobo e chens pa goberna y mustra cu nan POR trece a cambio cu tanto nos mester na Aruba.

Un kiebro cu custumber, un kiebro cu vriendjespolitiek, un kiebro cu regalamento di patrimonio di pueblo, un kiebro cu un gobernacion iresponsabel, un kiebro cu fiamento di placa si fin, un kiebro cu inversionnan miyonario den tur cos menos den seguridad, bienester di cada famia y cuido medico cu ta e base pa un comunidad sano y feliz.

Dia 22 di september abo tin e poder pa trece cambio. Eherce bo derecho di voto cu confiansa”, Joselin Croes di POR a conclui.