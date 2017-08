Joselin Croes di partido POR: Si nos no drecha e situacion financiero di cada hogar, esaki lo resulta den problema social grandi pa henter nos comunidad

Aruba tin e porcentahe di divorcio di mas halto di Caribe. Mas y mas nos ta mirando cifra di suicidio ta subi na Aruba.

E cifranan di personanan cu problema di stress y depresion ta alarmante. Mayoria di divorcio of problemanan mental ta resulta di problemanan financiero den un cas cual ta conduci na problemanan social di tur hende cu ta biba den e mesun cas.

Ora un tata of un mama di cas tin cu traha double shift y ainda e no por cumpli cu su debenan di cada luna, esaki ta conduci na stress y tin ora hasta na actonan di desesperacion.

Mayoria famia na Aruba ta biba di paycheck pa paycheck. Esaki ta trece cu ne cu kisas no ta resta placa p’e hoben bay haci deporte of bay les di musica of teatro, aunke esaki t’e hoben su pasion y talento cu consecuencia cu e hoben tambe ta bira depresivo. Asina mr. Joselin Croes di POR a cuminsa su analisis.

E realidad actual ta cu e costo di bida na Aruba a subi enormemente den e ultimo 10 añanan aki, tanten cu e salario minimo a keda casi mesun cos.

Cuminda a bira hopi caro y no tin control riba prijs ni tampoco a amplia e canasta basico. Auto ya no ta un luho na Aruba, pero un necesidad, siendo cu ta paga entre 22 – 40% na invoerrechten riba auto.

Gastonan di scol tambe ta subi tur aña. Prijs di awa y coriente pa un famia di 4 den un cas cu kisas 2 airco, no ta baha di 300 florin.

Pa ora cu e salario a drenta el a bay mesun dia na huur of hypotheek, awa, coriente, cuminda, telefon y gasolin.

E bida duro y dificil aki pa hopi di nos famianan Arubiano ta causante di hopi enfermedad, cual ta baha e productividad di nos trahadornan cu ta bay cu A.O.

E ta laga nan desanima y energia pa yuda nan yiunan of pasa tempo cu nan. Esaki ta resulta den problemanan social grandi den nos comunidad, cual ta afecta directamente nos turismo cu ta nos unico pilar economico.

Segun e candidato di POR Joselin Croes, e plataforma e forsa nobo POR, tin e famia central. POR ta kier traha pa un comunidad feliz na unda cada famia por biba di un forma decente, cu un salario minimo igual n’e bestaansminimum, un ciudo di salud inmediato y di calidad halto, scolnan gratis pa nan yiunan, crêchenan social p’esnan di menos recurso, un centro multidisciplinario p’e hobennan cu problema di comportacion, centronan di ayudo social den cada bario pa yuda e famianan cu ta den problema.

Scolnan mas largo cu ta inclui arte, deporte, musica, teatro y coding. Un comunidad feliz ta subi e productividad di cada trahador cu consecuentemente ta subi e productividad di cada compania cual ta beneficia Aruba.