Joselin Croes: Mi ta encontra di loke e slogan “Berd’e ta!” ta representa

“E logo “Berd’e ta” di e partido AVP ta bisa hopi di e partido, su intencionnan y su manera di pensa y su manera di goberna. E ta representa tur loke ami como Rubiano hoben studia no ta para p’e y no ta kere aden”, segun Joselin Croes.

“Den Parlamento “Berd’e ta!” ta representa un stempel parlement cu hamas lo bay encontra di un proyecto of maneho of presupuesto di su Gobierno cu ta Berde Berde, paso nan lealtad ta n’e bandera berde di AVP y no n’e bandera blauw, strepi geel strea cora di nos isla y su hendenan. Un cantidad di Parlamentarionan sin voz propio.

Si berdad nos tabatin un Parlamento cu no tabata mara n’e color politico di nan partido mi ta kere cu hamas awe nos lo a yega na un debe nacional di 4 biyon florin. Cualkier persona independiente y imparcial lo a obliga Gobierno tin un “balanced budget” y pa no presta mas cu nos por paga bek. Pero paso ta berde nan ta, nan mester cumpli cu ordo di partido y lubida cu ta pueblo a pone nan eynan pa ta nan voz y nan oido”, Croes ta splica.

“Ta parce cu dia 22 di september tin eleccion pa ken ta bay goberna, pero e realidad no t’asina. Pueblo ta votando pa su 21 miembronan di Parlamento. Si cu Dios su poder y confiansa di nos pueblo mi logra drenta Parlamento un dia, mi lealtad lo ta na mi pueblo y sigur no na mi partido. Mi voz y mi decision lo ta uno propio, basa riba lo miho pa mi isla y mi hendenan.

Bandera durante campaña ta leuk y tur pero e unico bandera cu ta conta t’e bandera di Aruba. Si tur Parlamentario actua y pensa mesun cos nos lo por logra un Parlamento di nivel halto cu berdaderamente ta controla Gobierno y cu esey bo ta logra proteha bo Trias Politica”, Croes ta continua.

“Den Gobierno “Berd’e ta” kiermen cu bo mester ta berde pa bo haya tereno, trabou, proyectonan paso si bo no ta berde no tin nada pabo. Como Rubiano profesional cu a studia duro pa logra yega unda mi ta awe e ta frustrante y e ta dunabo un sabor amargo pa wak personanan sin ningun educacion bira cordinador, haya puestonan halto, haya terenonan na cantidad djis paso Berd’e ta!

Si bo no ta berde bo no ta conta. Hopi ta e hobennan cu mi ta papia cu nan cu ta bisami con inhusto e ta cu nan ta miho cualifica y tin mas experienca cu hopi otronan cu ta haya trabou, pero paso nan famia ta di un otro color politico nan ta wordo nenga trabou. Anto despues bo kier puntra bo mes pakico nos yiunan di tera no ta bolbe Aruba”, Croes ta expresa.

“Un otro problema grandi ta cu cada 4 of 8 aña cu cambio di Gobierno ta bin un persecucion politico formal. Ami a pasa aden, dus mi sa di kico mi ta papia.

Gobierno ta cambia, nan ta pone tur nan hendenan den posicionnan clave y manda tu hende di otro color cas cual ta crea un overtolligheidspool grandisimo y ineficiencia den varios departamento paso bo ta kita bon hendenan cu experiencia fo’i trabou djis paso nan no ta berde of geel. Nos a bin ta vocifera cu mester para e cantidad di coordinadornan, cuminsa uza bo expertonan cu bo tin inhouse. Mester stop e discriminacion di nos mesun hende pa via di nan color politico, mester para persecushon politico, mester duna balor na cada persona paso nos tur ta Rubiano.

E cuenta cu Berde bo mester ta pa conta mester caba”, Croes ta enfatisa.

“E slogan “Berd’e ta” ta disciminatorio, exclusivo y ta crea desunion y desigualdad den nos mesun hendenan. Nos no a nace berde, geel, blauw, biña, bruin.

Nos tur ta biba riba Aruba y nos tur tin mesun derecho y nos tur mester tin e bienestar di nos pais na prome lugar y nunca e bienestar di nos color politico prome”, Croes ta termina.