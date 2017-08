Joselin Croes ta declara: Abuso sexual di menor no ta aceptabel bou ningun circunstancia y ta p’esey mester introduci castigonan minimo

Recientemente mi a tende presidente di parlamento, miembro di partido AVP, den un programa radial bisa, cu nan ta haciendo un investigacion pa sondea e efectonan positivo y negativo pa implementa castigo minimo pa abuso sexual contra menor di edad.

Como mama y hende muhe, mi por garantisa bo cu no tin ningun circunstancia cu ta tolera abuso sexual di menor y ni tampoco di un adulto. E daño ireparabel cu bo ta haci na e victima ta mescos cu si bo lo a mat’e. Bo ta kibra e persona su confiansa propio y bo ta mata su spirito di amor y felicidad, segun Joselin Croes.

Nos ley, claro, semper ta tene cuenta cu si e abusador tabata mentalmente incapacita of handicapped, pero excepto den casonan extremandamente special no tin nada cu por “praat goed” un acto asina, ni si bo tabata droga of burachi of bo a wordo seduci of bo a pensa cu bo tabata stim’e, pasobra abo ta e adulto, abo mester controla bo mes y abo mester actua responsabel, e pober mucha no ta grandi suficiente pa sa kico e ta sinti of no, na e edad ey, Croes ta splica.

Mirando e impacto cu maltrato y abuso sexual di menor tin riba comunidad y e consecuencianan traumatico pa e victima y famia, POR lo cambia ley p’asina introduci castigonan minimo y severo p’e delitonan aki y amplia e derechonan di e victima. Ademas POR lo cambia ley p’asina Cuerpo Policial y Ministerio Publico por ta mas efectivo den nan trabou di investiga y persigui penalmente esnan cu comete e delitonan aki. Departamento di Legislacion lo wordo instrui pa traha cu urgencia rib’e proyectonan di cambio di ley menciona.

Den e proceso di cambio di ley aki lo inclui tambe castigonan minimo pa otro crimennan pisa. Lo adapta e maneho a base di cual ta pidi castigo, pa rekeri castigonan mas severo pa dicho crimennan y otro crimennan pisa. Lo introduci e derecho di e victima pa hiba palabra durante tratamento di e caso penal, Croes ta mustra.

Na mesun momento lo mehora e guia y sosten (“slachtofferhulp”) na e victimanan, lo implementa un programa di conscientisacion y prevencion, lo promove e cooperacion y coordinacion entre tur stakeholder y provee e recursonan necesario na e instancianan cu ta activo rib’e tereno aki.

Tambe POR lo introduci un “call center” na Cuerpo Policial cu ta opera 24/7 , pa comunidad por raporta keho contra abuso di mucha y un registro publico di “sex offenders”.

Pa loke ta e seccion di Jeugd- en Zedenpolitie di Cuerpo Policial, lo inverti den aparatonan sofistica pa haci “forensic interview” y lo percura pa mas personal cualifica cu por haci esey, Croes ta continua bisando.

Nos muchanan y nan bienestar ta nos prioridad, e ta nos deber civico pa tene nan sigur, maske esaki kiermen tene nan sigur di nan mesun amigonan y familiarnan tambe.

Nos muchanan ta nos futuro y nan no por proteha nan mes, dus nos mester zorg pa nan ta semper sigur.

Conta riba un maneho riguroso pa cu abuso sexual di menor. Ban p’e cambio dia 22 di september, vota E Forsa Nobo POR, Croes ta conclui.