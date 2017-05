Joselin Croes ta di opinion: Mester bin un cambio den nos maneho di admision di stranhero

“E punto di salida pa cu e maneho di admision di stranhero pa pais Aruba mester semper ta: Proteha nos mercado laboral pa esnan cu ta biba na Aruba;

Proteha pais Aruba di personanan cu kier bin haci daño na nos isla y proteha nos isla di sobre poblacion.

Pero si pa un of otro motibo Aruba mester di hende di afo pa bin traha, ban percura pa e ta un bon hende, un persona cu ta educa, cu ta jong y cu kier bin cu su famia forma parti di nos cultura y nos forma di biba”, Joselin Croes ta splica.

“Prome cu tur cos e admision pa starnhero mester ta uno basa riba estadistica, uno basa riba un maneho structura pa termino largo, uno transparente y sostenibel.

Si ta asina cu nos mester di hende, laga e persona aki ta uno cu ta bay forma parti di nos pais, nos cultura, nos idioma y nos custumbernan. Nos mester percura cu tin vivienda, scol y seguro medico pele y cu e pais por carga e peso financiero tambe.

Pa añanan largo Aruba a crece danki na e contribucion y colaboracion di tur e personanan aki cu a laga nan pais pa bin biba y traha aki y nan ta contribui na nos pais su economia.

Actualmente e maneho di admision di stranhero ta promove pa un persona individual bin biba y traha na Aruba. Lagami splica kico mi kiermen.

Conforme e admision pa un empleada domestico of un persona cu ta haya un permiso di trabou, su so por bin biba y traha na Aruba pa e prome 3 aña, dus su yiunan y casa no por bin cu ne. E consecuencia di esaki ta cu pa e prome tres aña e persona aki lo manda tur placa cu e gana pa su famia pafor di Aruba.

Despues di tres aña e mag di pidi permiso pa su famia. E problema di e maneho aki ta cu conforme e maneho e casa cu despues di 3 aña ta logra haya un permiso pa bin biba na Aruba, no por haya un permiso pa traha pa e prome 3 añanan.

Con e famia aki por sobrevivi cu un solo salario?”, Croes ta cuestiona.

Dus nos ta dun’e permiso pa biba, nos ta dun’e AZV gratis pero nos ta stop e di traha y di contribui na caha di AZV y na caha di belastingdienst. E ta pa cuminsa inhumano pa separa mama cu tata y yiunan di otro. Nos no mester lubida cu e personanan aki ta logra haya un permiso di trabou ta paso no tin hende na Aruba pa haci e trabou, dus nos mester di dj’e, e ora ban percura pa e bin cu su famia pa asina nan placa por keda Aruba y pa nan hunto integra como famia den nos isla.

Claro cu maneho mester ta firme bisando cu nos yiunan di tera, esnan cu ta biba na Aruba of ta regresando nan isla ta keda na prome lugar pa haya trabou, pero den caso cu mester busca hende di afo, ta propone pa cambia e maneho di admision pa enfoca riba parehanan jong, educa, casa y kisas cu yiu pa bin biba y traha na Aruba.

Conforme admision pa un permiso di rentista, inversionista, director y CEO, e inversionista, rentista, etc. mester haya su permiso prome cu e por saca e permiso di su casa y su su yiunan. Un permiso ta tarda mas o menos 8 luna pa 1 aña, dus pa un aña largo nos ta separa un famia di otro pasobra Dimas ta tarda mas di 1 aña pa saca un permiso cu consecuencia cu nos ta perde di gana e entrada cu e personanan aki cu tin placa pa biba aki lo hinca den nos economia”, Croes ta enfatisa.

“Por ultimo, y esaki si pami ta algo insolito y inaceptabel ta e hecho cu si un residente di Aruba, dus por ehempel un stranhero cu tin 6 aña bibando y trahando na Aruba y ya caba di 6 permiso valido den su man ta namora y ta casa cu un stranhero e por pidi un permiso di reunificacion familiar pa su casa pero e casa no por traha.

E ta haya un permiso pa biba sin derecho di traha. Splicami ta di kico e pareha aki lo biba, pasobra nos tur sa cu e ta imposibel pa biba di un solo salario na Aruba si bo salario ta bou di 3000 florin pa luna.

Mester bin un cambio den nos maneho pa den caso cu mester bin cu hende di afo, primordialmente promove parehanan jong, educa y si por famianan jong bin biba na Aruba y pa por duna e casa di e residente oportunidad pa traha, pasobra e realidad ta si nos no hacie nan lo traha anyways pero di un forma ilegal pasobra nan mester di por biba y come.

Esaki ta loke por sinti den comunidad cu ta expresa cu ta desea un cambio den maneho di admision di stranhero”, Joselin Croes a duna di conoce.