Joselin di POR ta di opinion: Mester bin un maneho integral di admision di stranhero pa 10 aña pa Aruba basa riba estadisticanan di trabou

Joselin ta di opinion cu e unico forma pa por soluciona e problema di admision di stranhero pa Aruba ta si bin un maneho di 10 aña traha cu estadisticanan di departamento laboral, asuntonan social y di enseñansa, warda nos costa y IASA.

Ultimo añanan cada 2 aña ta cambia e maneho di admision pa stranhero (Toelatingsbeleid DIMAS). E cambionan aki cada 2 aña ta trece cu ne cu no tin consistencia, no tin continuidad, DIMAS mes tin ora no sa kico ta e maneho nobo, e stranheronan no sa cu tin un cambio cu ta resulta den yen di caso den Corte.

E ta trece confusion y e ta trece cu hopi fout ta wordo haci, pero pio ainda, e ta habri caminda pa tratonan preferencial y pa corupcion.

Den opinion di Joselin, esaki ta e stapnan cu mester wordo haci pa por bin cu un plan y maneho pa un tempo largo.

Administra y automatisa tur e cuponan di trabou disponibel y cu lo bin disponibel den futuro, esaki ta posibel dor di consulta e databank di Departamento di Trabou (DAO). Tur negoshi na Aruba mester entrega tu aña un lista di funcionnan cu ta bin disponibel pa e aña siguiente pa nan negoshi, Joselin ta bisa.

Administra y automatisa tur cupo di trabou di e proyectonan nobo cu lo dura 2 pa 3 aña pa cuminsa funciona. Esaki por hacie door di consulta e databank di Directie Economische Zaken Handel en Industrie (DEZHI) unda esnan cu ta pidi permiso pa un negoshi nobo (vestigingsvergunning) of proyecto nobo, tin cu indica cuanto empleado nan ta bay tin mester.

Mester amplia e formulario aki y pidi e negoshi pa pone cua ta tur e funcionnan cu lo habri ora nan proyecto ta cla, p’asina haya un idicacion di cuanto cupo di trabou lo habri.

Administra y automatisa data di tur e studiantenan cu ta den voortgezet onderwijs awor y cu tin miras pa bay studia afo of na Aruba, p’asina wak den ki ramo nan ta studiando y na ki aña nan lo ta terminando nan estudio. Mester haci esaki pa un tempo di por lo menos 5 aña, pa haya un lista di tur e funcionnan cu Aruba mester tin disponibel pa e hobennam aki por drenta nos mercado di trabou.

e. si nos sa cu tin 10 hoben studiando verpleegkunde of chef of automonteur y nan ta cabando aki 7 aña, nos mester ta prepara pa tuma nan bek man habri, Joselin ta sigui splica.

Admistra y automatisa tur e funcionnan publico cu Aruba tin mester pa e proximo 10 añanan. A base di crecemento di poblacion, haci un calculacion di cuanto docente, bombero, polis, ambtenaar, verpleeger, dokter, etc. Aruba ta bay tin mester pa e proximo 10 añanan.

Administra y automatisa stranhero cu ta na Aruba cu un permiso di inwonende dienstbode y controla cuanto aña nan tin permiso valido, mirando cu despues di 5 aña nan por drenta mercado di trabou sin mester bay DPL, cu consecuencia cu mester habri puesto pa otro inwonende dienstbode por drenta, ya cu esnan cu a yega 10 aña por bay traha na p. e. un hotel.

Administra y automatisa cuanto stranhero tin permiso di trabou y controla nan funcion y introduci un controle team pa controla si ainda e personanan aki ta den e mesun funccion.

Administra y automatisa e lista di tur persona cu ta drenta Aruba como turista y ta pidi extension. Esaki por hacie uzando e databank di IASA ora nan drenta, e databank di DWJZ pa wak ken a pidi garantia pa nan keda y esun di DIMAS na unda nan ta pidi extension di visa turistico.

Pa cu e grupo aki mester bin un control severo via warda nos costa pa wak si nan ta trahando ilegal na Aruba.

Segun Joselin, solamente ora bo tin tur e cifranan aki na bo disponibilidad bo por tin un idea cla di con grandi nos mercado di trabou ta bay ta pa e proximo 10 añanan, kico ta e funcionnan cu ta bay habri pa e proximo 5 añanan, cuanto di nos yiunan di tera ta cabando scol y por traha e funcionnan aki. Ora bo sa esaki bo tin un indicacion di cuanto permiso mas nos por duna na stranheronan cu kier bin biba y traha na Aruba.

Banda di permiso di trabou tin hopi otro tipo di permiso cu por lo general no ta pisa riba nos mercado di trabou manera permiso di pensionado, inversionista, studiante, turista, trainer, coach, misionario y rentista. E personanan aki no ta bin pa traha na Aruba y por lo tanto por haya un trato preferencial, Joselin a duna di conoce.