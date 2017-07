Julie de Cuba: Por a preveni e tragedia di Boegoeroei?

Mi ta un ciudadano den shock. Cuanto tristesa, lagrima, dolor y lamento ocasiona dor di e tragedia na Boegoeroei. Tanto e famianan como comunidad henter ta den shock y ta purba di compronde con algo asina por a pasa. Pakico? Tur hende ta buscando contesta rib’e pregunta aki, Julie de Cuba ta splica.

Dos bida a bay perdi y un di tres bida a wordo destrui. E Polis cu a tira ta victima tambe. E ta bay keda cu trauma pa resto di su bida.

E Polis cu a fayece di forma hopi cruel ta ser considera un heroe y e ta un heroe.

Pasobra como Polis el a duna su bida cumpliendo cu su trabou di duna proteccion na pueblo y di combati agresion y criminalidad. Un trabou cu el a haci cu hopi orguyo y curashi sin spera cu e lo a bira e prome Polis na Aruba cu ta fayece cumpliendo cu su funcion di Polis.

E agresor ta ser considera un criminal y e NO ta. E ta victima di su malesa mental.

Un ser humano cu pa hopi aña caba tabata sufriendo dor di su malesa. Un malesa cu a hib’e na episodionan di psychose cu e no tabatin gara riba nan.

E Polis cu a tira ta ser considera e autor cu a actua robes. Pero e NO a actua robes, el a actua den desesperacion pa yuda su colega. E ta victima di e falta di preparacion y e training inadecuado cu el a haya mescos cu su colega cu a fayece, segun de Cuba.

Tur pais tin su pashentnan psikiatrico. Y tin un teoria cu ta plantea cu hende por midi con educa un pais ta n’e forma cu su ciudadanonan ta trata animalnan. Imaginabo.

E no ta un teoria malo pero no ful na su luga. No ta mucho mas adecuado pa bisa cu un pais ta wordo considera civilisa segun e forma cu su GOBIERNO ta trata pashentnan psikiatrico y adictonan?

Na Aruba tin ley pa proteccion di cacho y no tin ley pa proteha hendenan margina.

Hende cu ta sufri na man di malesanan mental, hopi ta cana rond riba nos isla, lubida y repudia, de Cuba ta mustra.

M’a lesa un comentario no mucho tempo pasa cu ta bisa asina ki: Si ami mira un hende tira riba caya sangrando, mesora mi ta yama “911”. Si rib’e mesun caya mi mira un persona tira ey bou cu ta sufri di un malesa mental casi sigur mi lo cuminsa cana mas lihe lagando e persona pa su cuenta. Como comunidad den su totalidad nos ta haci mesun cos. Nos ta cera wowo y mayoria bes nos ta laga e problema den man di Polis pa nan deal cu ne. Cuanto biaha pashentnan psikiatrico no ta termina tras di trali?

Prison no ta un setting adecuado pa trata hende cu malesa mental serio. Tur hende mester ta di acuerdo cu esey. Lo ta mas humano pa Huesnan Comisario tum’e salud mental di e persona di biaha den consideracion y mand’e PAAZ.

E falta enorme di cuido y institutonan adecuado pa pashentnan psikiatrico a haya masha poco atencion di Gobierno(nan), de Cuba ta remarca.