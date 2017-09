Julie de Cuba: Respet pa derechonan humano no ta un escogencia (Parti 1)

Mirando cu na Aruba desde comienso di nos Status Aparte, poco poco respet a cuminsa disparce, partido politico ReD Democratico a keda funda dia 30 di mei 2003 pa e. o. implementa respet pa derechonan humano. Mester bisa acerca cu respet pa derechonan humano no ta un escogencia sino un mandato tanto di Naciones Uni como di nos mes como sernan humano, segun Julie de Cuba.

Respet pa derecho di mucha y di hobennan

ReD den gobernacion lo institui un Bureau pa Asuntonan di Mucha, cu ta desaroya y ehecuta un plan integral di derechonan di mucha. Na mesun momento e bureau aki lo desaroya un plan integral di maneho pa nos hubentud cu e meta pa atende problemanan di conducta bou di hobennan y pa combati delincuencia hubenil. E perspectiva di e maneho aki no mester ta di represion sino di prevencion, de Cuba ta splica.

Lo institui un Ombudsman pa mucha, cu ta un instancia independiente nacional di derechonan humano cu ta atende kehonan di tur ciudadano, pero muy en especial di muchanan, ya cu muchanan ta e parti mas vulnerabel den nos sociedad y nan no tin voz ni derecho di voto pa influencia gobernacion. ReD den gobernacion lo garantisa cu un di e metanan principal di scolnan ta pa duna les den derechonan humano y derechonan di mucha.

E tema aki di derechonan humano lo forma parti esencial di e curriculum di Universidad di Aruba y di Instituto Pedagogico di Aruba, cu ta train nos profesionalnan cu ta traha cu mucha.

Ta duna Papiamento su lugar mereci den enseñansa, como cu Papiamento ta e idioma materno di mayoria di nos muchanan, e idioma mas acesibel, mas uza den nos comunidad y idioma oficial di pais Aruba. Un Arubiano mester domina su idioma tanto oralmente, como skirbi.

Esey kiermen cu den klas 1 di scol basico e mucha ta siña lesa y skirbi den Papiamento y den henter scol basico e ta sigui desaroya su abilidadnan di idioma y su conocemento na Papiamento, de Cuba ta mustra.

Banda di Papiamento nos muchanan lo siña tambe otro idioma, segun e concepto di Scol Multilingual. E mucha Arubiano lo bin den contacto cu e idiomanan stranhero Ingles, Spaño y Hulandes for di scol preparatorio. E ta siña Ingles, Spaño y Hulandes como idiomanan stranhero den scol basico. Den klas 5 y 6 ta pasa gradualmente pa Hulandes como idioma di instruccion, como cu den enseñansa secundario Hulandes ta idioma di instruccion.

Un problema serio ta muchanan bandona (‘verwaarloosde kinderen’) dor cu mama y tata tin cu traha. Pesei lo introduci e sistema di ‘Club Escolar’: alumno di tur scol ta keda scol durante 40 ora pa siman. Den ora di atardi ta traha huiswerk y ta participa na actividad deportivo y cultural bou di guia profesional. Na nivel deportivo lo stimula pa scolnan competi cu otro, de Cuba ta remarca.

ReD den gobernacion lo destina 10% di nos Entrada Bruto Nacional den nos sistema educativo pa coregi e retraso di inversion den structura di enseñansa y pa mehora e calidad di e maestro.

E meta final ta pa yega na entre 30% y 50% di bo poblacion laboral riba un nivel minimo di enseñanza superior.

Meta di educacion ta tambe pa siña convivi cu otro y parti di e diversidad aki ta esnan cu tin algo special of un necesidad special. No por tin scol apart pa esnan cu tin necesidad special.

For di chikito tur mucha mester siña biba cu diversidad, cu tur tin derecho pa t’ey y pa ta feliz, de Cuba ta termina bisando.