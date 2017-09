Julie de Cuba: Respet pa derechonan humano no ta un escogencia (Parti 2)

Mirando cu na Aruba desde comienso di nos Status Aparte, poco poco respet a cuminsa disparce, partido politico ReD Democratico a keda funda dia 30 di mei 2003 pa e. o. implementa respet pa derechonan humano. Mester bisa acerca cu respet pa derechonan humano no ta un escogencia sino un mandato tanto di Naciones Uni como di nos mes como sernan humano, segun Julie de Cuba.

Respet pa derecho di hende grandi y di esnan cu necesidad special

ReD den gobernacion lo institui un bureau di asuntonan di hende grandi cu ta coordina e red di organisacionnan cu ta cuida bienestar di nos grandinan, especialmente e grandinan mas vulnerabel. E “vergrijzing” di nos poblacion ta avansa rapidamente y e meta di e bureau ta pa desaroya y ehecuta un plan integral pa hende grandi.

Lo atende profesionalmente p. e. e malesa di Alzheimer y lo bin cu un plan di conscientisacion pa esnan cu ta cuida nos grandinan. Lo desaroya instrumentonan legal di derechonan di hende grandi cu ta prohibi discriminacion a base di edad y ta reconoce hende grandi como suheto autonomo, de Cuba ta splica.

ReD den gobernacion lo haci henter Aruba, cuminsando cu tur edificio di Gobierno, acesibel pa esnan cu necesidad special. Otro medida cu ReD den gobernacion lo tuma pa respeta nan derecho ta mas posibilidad y apoyo pa nan por huur instrumento of aparatonan, manera rolstoel; cambia nos ley di trafico pa haci posibel e uzo di autonan special, manera e uzo di autonan di 20km pa ora sin tin rijbewijs; extende carta di dokter na nan cu ta duna nan e derecho di por parkeer riba trottoir of lugarnan special; haci playa comercial ful acesibel pa nan, pensando tambe riba nos turistanan crucero; invita FCCA pa traha casnan pa nan den proyectonan nobo; pone fondonan disponibel pa por adapta casnan p’asina nan por keda biba na cas en bes di bay den un institucion; tur trottoir mester conoce facilidad pa rolstoel of “scootmobil”; motiva dunadornan di trabou pa tuma nan den servicio, de Cuba ta mustra.

Respet pa derecho di naturalesa

Introduccion a corto plazo di e ley di medio ambiente (Landsverordening Milieubeheer) pa garantisa un medio ambiente sostenibel. Ta proteha contra contaminacion di awa, tera y aire. Ta prohibi legalmente destruccion di naturalesa y di paisahe natural.

Ta pone “recycle‐containers” den bario y na scolnan y ta educa e pueblo pa ta mas consciente cu sushi. Un maneho di sushi basa riba “reduce, re‐use, recycle”.

Lo prohibi uzo di saco di plastic pa cuminsa reduci loke ta susha nos naturalesa.

Planificacion adecuado di infrastructura pa evita molester di stof, sonido, mal holo, y radiacion. Maneho di construccion di cas ta basa riba e principio di sostenibilidad.

Esnan cu ta ricibi permiso di construccion mester planta un area berde den nan diseño.

Lo mas posibel lo pone caminda pa bicicleta compaña pa area berde na e camindanan, de Cuba ta remarca.

Den area di Seroe Colorado bin cu un centro di revalidacion pa esnan cu malesa cronico of terminal pa drecha nan calidad di bida, mientras ta promove turismo medico pa pashentnan ricibi na Aruba tratamento cu remedi di tera e. o. cu cannabis.

Na e mesun momento ta garantisa cu Baby Beach y Rodgers Beach ta keda publico. RED ta contra construccion di hotel grandi, pero hotel chikito luhoso ta pas cu e area di Colony y ta pas cu nos meta di promove turismo medico.

Lo promove remedi di tera. Cu ReD den Gobierno cannabis ta keda legalisa na Aruba como remedi. Uso personal di cannabis, cu ta un remedi, lo bira legal na Aruba cu RED den Gobierno. Na mesun momento lo bin cu un campaña intensivo di informacion y educacion tocante e peligernan di droga, alcohol y sigaria y p’esey lo prohibi legamente tur humamento den lugarnan publico. E tendencia internacional ta pa decriminalisa y hasta pa legalisa cannabis, de Cuba ta termina bisando.