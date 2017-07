Kawish Misier, Vice Presidente di Camara di Comercio: Camara di Comercio ta sostene eventonan pa yuda crea mas negoshi chikito

“Nos ta hopi contento cu despues di 3 of 4 aña atrobe tin e Small Business Event. Nos ta hopi contento cu e evento, cu tur e presentadonan”, asina Kawish Misier, Vice Presidente di Camara di Comercio a duna di conoce despues di e mainta exitoso di Small Business Event.

E ta haya cu ta masha importante cu nos ta cuminsa enfoca riba Small Businessnan, ya cu e economia di Aruba ta draai riba negoshinan chikito.

“Y awe ta un otro prueba cu si nos tur bini hunto pa comparti nos conocemento y nos ideanan, cu nos por inspira otro pa bay dilanti, cuminsa cu nos propio negoshi y di ta exitoso”, Misier ta bisa.

Un di e presentadonan a menciona cu companianan grandi no por haci cosnan unico of pasobra nan tin cu haci cosnan grandi so, mientras cu negoshinan chikito si por haci esaki sin problema. Nan por enfoca rib’e oportunidadnan unico, “niche markets” p’asina contribui na nos economia asina.

“Camara di Comercio desde un principio a mustra masha interes den e evento aki, a manda invita tur nan miembronan pa ta presente, pasobra cada evento cu ta yuda crea mas negoshinan chikito, semper por conta cu sosten y colaboracion di Camara di Comercio”, asina Kawish Misier a termina bisando.