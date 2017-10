Keith Cayama, Pedro Cruz, Brishna Cathalina, Ian Jansen, Dustyn Quandus y Dudi Perez a wordo scogi pa Best of the Best

Keith Cayama di Stichting Caribbean Taekwondo Institute a laga un bon sabor atras despues di su pelea contra di Micheal Noel di Brazil Taekwondo Stichting y te cu e dia di awe nan ta papiando di e pelea aki.

Brazil Taekwondo a reuni tocante di Keith Cayama su pelea cu a hala hopi atencion n’e ultimo campeonato, mirando tambe cu Surinam ta bay bin cu bringado di heavy weight, Keith Cayama por conta cu pelea contra di Surinam.

Pedro Cruz, Brishna Cathalina, Ian Jansen, Dustyn Quandus y Dudi Perez di Noord Taekwondo Center no a keda atras y tambe a logra sigura nan participacion na Best of the Best 2017.

E lista di e paisnan participante a aumenta pa Best of the Best y Aruba su atletanan lo bringa contra di paisnan internacional.

Corsou a confirma nan participacion na Best of The Best, Corsou ainda ta cana cu e idea

di gana Aruba y ta preparando duro p’esaki.

Corsou a logra gana medaya di Brons na Pan Americano na Costa Rica y ta pensa cu

Aruba ta bay ta facil pa gana.

Brazil Taekwondo Stichting ta desea tur e atletanan cu a wordo selecta exito y pa nan bin bon prepara pa Corsou, Surinam, Colombia, Chile y Merca.