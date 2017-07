Ki tempo AVP ta stop cu su manipulacion? Jeffrey Kelly kier sigui manipula mente di pueblo pa loke tabata e situacion di turismo na 2009

Segun Partido MEP

Ta parce cu mas e dianan ta acercando pa cu e fecha di eleccion di 22 di september, mas desespera e politiconan di AVP ta bira y un di e politiconan aki ta esun cu na 2013 a haya un cabey boto pa drenta Parlamento, esta sr. Jeffrey Kelly.

Den un comunicado di prensa el a trece un gran cantidad di manipulacion y mentira padilanti tratando di impresiona su lider y p’asina e por logra haya su postulacion riba lista di AVP pa e eleccion venidero. Ta increibel con e homber aki tin e pudor pa trece padilanti den un comunicado di prensa cu tin “un diferencia grandi y notabel entre 8 aña di Gobierno di AVP y esun di MEP”.

Cifranan positivo na 2009

Sr. Kelly a declara e. o. cu na 2009 su partido AVP a haya nos turismo den decadencia, laga atras pa Gobierno di MEP. Pa contradeci e mentira aki, partido MEP ta presenta un tabel den cual por mira e desaroyo di e cifranan di turismo entre 2001 y 2009, esta durante e 8 aña di Gobierno di MEP.

Nos por mira cu durante di e periodo aki e cantidad di turistanan stay-over a aumenta cu 17%, e cantidad di turistanan crucero a aumenta cu 25% y e entradanan cu a ricibi di e turistanan a aumenta tambe cu casi 50%. Mirando tur e cifranan positivo aki laga atras p’e Gobierno di MEP, siguramente no por papia di decadencia den nos turismo!

Ta p’esey como maestro di scol sr. Kelly lo mester por interpreta tur e cifranan aki tambe y realisa cu ningun momento so e situacion di nos turismo tabata den decadencia na 2009 y esaki compara cu 2001. Si sr. Kelly tin otro cifra, lo e mester trece esakinan padilanti y stop cu su manipulacion, mentira y tiramento di para!

Carnival Cruise Lines

Tambe sr. Kelly den su acto di desesperacion a trece padilanti cu Carnival Cruises a bay for di Aruba durante Gobierno di MEP. Esaki ta un mentira flagrante ya cu tin tur prueba pa mustra cu desde 29 di juli 2009 tur cos tabata regla p’e Gobierno anterior, esta Gabinete Oduber IV pa yegada di Carnival Cruises pa Aruba.

E tempo ey e Director di Port Operations di Carnival Cruise Lines, sr. Tringale a declara cu Carnival Cruise Lines lo bolbe cu e ruta di ‘deep south’ durante e periodo di 2010-2011. Alavez e schema di e 15 biahenan di Carnival Miracle pa Aruba a ser presenta, indicando dia y ora di yegada y salida di e barconan aki. Pues aki por mira claramente tambe cu sr. Kelly a pega cu e mesun malesa di gañamento di su lider.

Schiphol Groep

Y pa keda rib’e topico di turismo lo ta bon pa sr. Kelly informa su mes y realisa cu tabata e Gobierno di MEP cu a trece Schiphol Groep Aruba y cual grupo te cu awor a maneha nos Aeropuerto den forma profesional.

Sr. Kelly no ta corda con e tempo ey e politiconan di AVP a demonisa Schiphol Group y con nan a expresa nan mes den forma denigrante contra e compania Hulandes, bisando e. o. cu MEP a bende Aruba cu Hulanda na prijs di baca flaco? Awe cu orguyo partido MEP ta mira con e Gobierno di AVP a brasa e grupo aki y tambe no a kibra e contract cu Schiphol Group, pero al contrario a extende esaki cu hopi aña mas. Awe nos tur ta contento, ya cu un y tur den nos comunidad ta gana cu presencia di Schiphol Group na Aruba y ta mira e frutanan cu e grupo aki ta laga atras. Esaki tabata danki n’e vision y determinacion di partido MEP y cual sr. Kelly no mester ignora.