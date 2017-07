Kiara Arends ta Miss Teen Aruba International 2017

Diadomingo siman pasa GLW Foundation a tene su eleccion di Miss Teen Aruba International pa 2017. Mester bisa cu 9 candidata super bon prepara a subi escenario pa asina bataya fuertemente p’e corona mas codicia mei mei di e hubentud.

Un super bunita production bou direccion absoluto di George Winterdaal, ehecuta y dirigi pa Final Format di Mitch Almary, Jacobs Production, Hi Performance y un stage magnifico di Gereth Tromp.

Gabriel Oriquin y Franco Silva tabata esnan encarga cu e coreofrafia di e candidatanan y Grupo NTG Dancers bou guia di Marisol Rodriguez Peña y Kimberly Vrolijk a percura pa un bunita show.

MC Edjean Semeleer tabata encarga pa anima e anochi cual el a haci den un forma masha agradabel y profesional.

Di dos parti tabata pa conoci e miembronan di hurado unda cu nan a splica riba e pantaya grandi ki tipo di candidatanan ta enbusca di dje.

Sunset Shack a percura p’e candidatanan luci spectacular den nan trahenan di baño exclusive pa e anochi ey di cual net despues di e seccion di trahe di gala a anuncia e ganadora di Best Body cual a keda den persona di Kiara Arends di Mirrors.

E seccion di trahe di gala tabata simplemente breathtaking ora e stage a cambia mei-mei di pleno show y Ron Martis cantante di Buleria y a canta e tema Youre Beautiful, mientras e candidatanan tabata desfila den trahenan di gala hopi bunita mes.

Despues di trahe di Gala a duna algun premio special manera Best HairDo y Best Make Up cu a bay pa Kiara Arends, Best Gala Dress a keda pa Kimberly Julsing, Popular a bay pa Kiara Arends y Miss Teen Model a bay pa Daniella Pop.

Despues a sigui e rond di pregunta unda cada candidata a haña un pregunta cu nan a contesta di e mihor forma.

Momento hopi emocionante ta ora di wak e video di e mihor momentonan y por a mira con e candidatanan tabata brasa otro y consola otro.

Despues a pasa mesora pa anuncia e Top 5 cualnan tabata Cherlymar Wever, Kiara Arends, Dalymar Finol, Kimberly Julsing y Daniella Pop.

Y despues MC a anuncia e ordo specifico cu a kedo como lo siguiente 4ta Finalista Cherlymar Wever, 3ra Finalista Dalymar Finol, 2nda Finalista Kimberly Julsing, 1era Finalista Daniella Pop y Miss Teen Aruba International a keda Kiara Arends representando Mirrors.

Un palabra di pabien ta bay na George Winterdaal y henter su team pa un bunita eleccion unda cu tur persona a goza di e anochi aki. Awor ya caba preparacionan a cuminsa tuma lugar pa cada candidata representa Aruba na nivel internacional.