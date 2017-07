Kier tapa solo cu un dede

Michella Steenvoorde–Laclé di Partido POR ta declara

Diamars dia 25 di juli ma wordo invita pa sr. Baboe Hoek di Power FM pa duna mi opinion y informacion rib’e declaracionnan haci dor di directora di SKOA sra. Josette Daal tocante posibel apertura di un Dependance di Maria College MAVO. Hunto cu mi persona a wordo invita sra. Evelyn Wever-Croes lider di Partido MEP, y sr. Baba Herde fractievoorzitter di partido AVP, Michella Steenvoorde–Lacle ta splica.

Primeramente mi kier a declara cu mi ta contento cu ambos partido ainda tin construccion di un MAVO/HAVO/VWO na NOORD riba nan programa. Ambos persona a declara esey.

Loke si ta di lamenta cu 30 aña pasa caba SPCOA kier a habri un MAVO/HAVO/VWO na Noord y a wordo wanta na liña dor di e Minister di Enseñansa e tempo ey.

SPCOA a perde awg 80.000 na opcion di tereno [placa cu nunca nan a haya bek] pa despues Land Aruba dicidi cu nan mes lo habri un openbare MAVO/HAVO/VWO na Noord.

Por argumenta cu Land Aruba tabata desea p’e scol ta acesibel pa un y tur, independiente di nan religion. Consecuentemente, na aña 2005 drs. Marisol Lopez-Tromp a tuma e cartera di Enseñansa over, y mesora a cuminsa cu estudionan y planificacion p’e scol publico MAVO/HAVO/VWO. Y na aña 2009 a haya aprobacion pa fondonan di Hulanda pa construccion di e scol. Contra biento y marea, drs. Marisol Lopez-Tromp a laga mapa, tereno y placa presupuesta 16 miyon florin, pa construccion di e scol, anticipando e necesidad p’e pueblo creciente. Pero e Gobierno di MEP a perde eleccion.

Ora AVP a bin na mando, nan a mira desaroyo di caya grandi como prioridad y a realoca e 16 miyon aki pa enbeyecimento di caya grandi y nan a priminti cu despues di esey e scol lo haya su turno, segun Steenvoorde–Lacle.

Na 6 di juni 2011, OV #26 Motie #1 MEP a pidi pa medio di un mocion den Parlamento, pa pone un paro n’e proyecto di tram pa realoca e placa pa construccion di un MAVO/HAVO/VWO na Noord. Dicho mocion, a wordo desaproba pa henter e fraccion di AVP incluyendo Parlamentaria independiente drs. Marisol Lopez-Tromp, paso na e momento ey ya e realocacion di placa pa e proyecto di Caya Grandi a wordo aproba pa Hulanda, pues e mocion no tabatin sentido.

Sinembargo den su calidad como Parlamentario riba 3 di april 2014, drs. Marisol Lopez-Tromp a keda presiona Ministerio di Enseñansa pa medio di preguntanan den Parlamento, pa trece claridad den ki dia e MAVO/HAVO/VWO na NOORD lo yega na turno.

Te dia 6 di mei 2015, den OV#24, Motie #13, OLV # 812, e mocion a wordo aproba pa tur 21 Parlamentario. Cos cu no sa pasa hopi biaha. Pa cuminsa cu preparacionnan pa construccion di e MAVO/HAVO/VWO na NOORD. E Minster di Enseñansa a duna su palabra cu no mas tarda 2016 lo cuminsa cu construccion di e scol, Steenvoorde–Lacle ta mustra.

Awe na aña 2017, nos por mira back den pasado, na promesanan bashi. Na un politica bieu cu pueblo lo rechasa 22 di september venidero. Un politica cu dor di polarisacion y weganan politico infantil, ta stop proyecto di otronan, simplemente pasobra nan ta bin di un otro partido.

Desde Censo di 2010 tin fuerte indicacionnan cu mas o menos 164 hoben cu ta biba na NOORD ta haya un MAVO advies pa aña. Cifrasnan cu por cierto ambos, Evelyn Wever-Croes ni Baba Herde no conoce, algo cu nan mes a admiti durante e encuentro na Power FM.

Nos pueblo su populacion a redobla, nos no ta 60.000 habitante mas, nos ta yegando 120.000.

E nececidad di mas kleuter ta bibo, e nececidad di mas MAVO ta bibo.

Declaracionan di directora di SKOA ta indica cu 190 hoben e aña aki no tin un MAVO pa drenta, ta premira cu otro aña e cifra ta mas halto 220 mucha. Y ainda no a papia di e e cantidad di muchanan cu no ta hayando lugar na un kleuter. Tur esakinan ta cosnan cu por a wordo premira, y planea, si nos Parlamento e organo di mas halto di nos pais, tabata haci nan trabou manera debe ser, Steenvoorde–Lacle ta remarca.

Pa mas di 30 aña e desaroyo social di nos pais no a bay man den man cu e gran desaroyo economico cu nos conoce awe. P’esey, hunto cu POR, lo crea un Plan National di Reforma Social. Un plan inclusivo y pragmatico a traves di conscientisacion national y programanan di enseñansa pa grandi y chikito.

E retonan den nos sociedad ta grandi y ta afecta e calidad di bida di cada un di nos hendenan. Como tal, mester atende esakinan cu precision y tacto a base di estudionan profundo riba problemanan social reinando den nos pais. Un sociedad den harmonia cu economia, mester POR! Michella Steenvoorde–Lacle a conclui.