Kiwanis Circle K of Colegio EPI ta anuncia nan tercer gala anual “Midnight in Japan”

Despues di dos exitoso gala pa recauda fondo pa duna bek na e comunidad di Aruba, e club Kiwanis Circle K di Colegio EPI ta organisando nan tercer gala cu e tema Midnight in Japan. E idea di e proyecto aki ta pa duna esnan cu asisti e gala e sentimento cu nan ta totalmente na un otro pais. Den pasado e club a hiba e asistidonan na Paris y Italia y na mesun momento contribuiendo na un bon causa.

Midnight in Japan lo tuma luga diabierna 2 di juni cuminsando for di 7:30 na Renaissance Convention Center. Actualmente ticketnan ta obtenibel cerca tur miembro di e organisacion y tambe na Trash by Ronchi pa awg. 125,-. Ta importante pa remarca cu e evento aki ta uno di 18+.

Pa e di tres edicion di e gala aki, e grupo a escoge un pais yena di cultura y color, esta Hapon. Asegurando esnan cu lo a asisti un tremendo decoracion ehecuta dor di e prestigiado decorador sumamente conoci den nos comunidad, señor Gareth Tromp conhuntamente cu un gran produccion di Elite Production.

Siendo un gala sigur no por laga afo un piesa clave den esaki, esta e entertenimiento.

Tres banda sumamente conoci pa sa di pone bon ambiente y tur esnan presente riba pia ’N Funzion, Tsunami y Buleria! Conhuntamente cu DJ Daniville y otro sorpresa nan lo tin e tarea di pone tur presente baila y gosa di un tremendo anochi caricativo.

E organisacion kier a pone enfasis rib’e punto cu e meta principal di e evento aki ta pa recauda fondo p’asina keda contribui na bon causanan pa nos comunidad. Tur fondo recauda na e evento aki lo bay completamente bek den e comunidad yudando famia, muchanan y instancianan den necesidad.

Kiwanis Circle K di Colegio EPI ta un club cu ta cai bou di Kiwanis Club of Aruba y e organisacion internacional Kiwanis. Desde 1936 Circle K ta haciendo trabaonan boluntario na diferente pais rond’i mundo, enfocando principalmente rib’e necesidad di mucha ofreciendo nan e oportunidad na un bon desaroyo y un calidad bon di bida.

Manera tur hende por sa, pa por yuda bek di un of otro forma mester por yega na fondonan necesario pa por haci esaki.

Por ultimo, Kiwanis Circle K di Colegio EPI kier a invita pueblo di Aruba pa bin asisti y contribui na e tercer edicion di e gala caricativo ‘Midnight in Japan’.

Bin gosa, baila y disfruta un tremendo anochi y recordando cu ta pa un bon causa.

Pa ticket por tuma contacto cu e club na 741-9700 of 662-4192.

Pa mas informacion por recuri na nan pagina di Facebook “Kiwanis Circle K of Colegio EPI”.