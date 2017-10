Kiwanis Club Aruba a celebra exitoso Aña Kiwanistico 2016-2017

E ultimo reunion di Kiwanis Club of Aruba p’e aña Kiwanistico 2016-2017 tabatin un toke special. E miembronan a reuni den Avec Nous Restaurant na Talk of The Town, cu t’e hotel cu desde fundacion di e club na 1965 t’e lugar unda ta reuni.

Como e ultimo reunion den funcion di Presidente di e club, Aurora Dijkhoff , a presenta e anochi cu un toke festivo pa celebra un aña sumamente exitoso.

Tumando e reto pa presidi e club di Kiwanis cu mas aña di existencia na Aruba, ta representa un responsabilidad y compromiso firme.

Un compromiso cu sigur Aurora Dijkhoff a sa di demostra di a cumpli cabalmente conhuntamente cu e sosten di e miembronan, cu como boluntario ta traha na bienestar di e comunidad y primordialmente p’e muchanan di Aruba.

Durante e aña a ehecuta exitosamente un cantidad di proyecto manera; International Children’s Day, Pasco den bo Bario, Bikes Back 2 Life, Kite Fly, Bon Bista, Smile Makers, Back 2 School, Clint Whitfield Oustanding Student Award, Oscar Antonette Exceptional Student Recognition, Kamishibai, Campaña di conscientisacion den trafico DNT TXT & DRIVE, Kiwanis Hands-on Day na Funari y Traffic Park Rayo di Solo Kleuterschool.

E ultimo menciona ademas di pinta e mapanan di caya riba e vloer di e scol, a laga restaura ful e arte di muraya cu emblematica di San Nicolas.

Kiwanis Club of Aruba a haci donacionnan substancial na diferente organizacion manera; Red Cross Aruba, Koningin Wilhelmina Fonds, Duna un Man pa Cria nos Muchanan, YMCA, South Little League Aruba, Fundacion Ballpark Savaneta, Fundacion Autismo Aruba y Project Hechtingsproblematiek.

Conhuntamente cu Kiwanis Club Palm Beach y Kiwanis Young Professionals a haci un donacion tambe na Baby Zia pa su Voyage Chair.

Pa realisa e cantidad di proyecto- y donacionnan menciona ta danki n’e fondonan recauda di e dos eventonan grandi cu ta ser teni anualmente, cu ta Wine Gala Charity Event y Fundraising Golf Tournament.

Cu e compromiso pa guia y ekipa e muchanan pa ta lider mañan den nos comunidad, Kiwanis Club of Aruba ta sponsor 5 SLP Clubs; Key Club Colegio Arubano, Key Club San Nicolas, CKI EPI, Builders Club Mon Plaisir y Aktion Club Sonrisa.

E trabou como boluntario cu e miembronan di Kiwanis Club of Aruba ta realisa cu amor p’e comunidad di Aruba a ser reconoci cu dos Lieutenant Governor Award durante e aña Kiwanistico 2016-2017 di Division 26 EC&C District.

E miembronan di e club cu a otorga un reconocimento special tabata Edalitza Weller como “Kiwanian of the Year”, Ryan Kock a ricibi “President Award” y como “Rookie of the Year” a resulta Jo-Anne Arends.

Tanto e Hunta Directiva como Indra Anthony a ricibi un muestra di aprecio pa nan trabou sobresaliente.

Durante e anochi aki tambe a desvela dos banner di tanto Vice Governor Bob Spellen como Lieutenant Governor Giantonio Muller, kende ambos tin un posicion importante den Division 26 EC&C District.

Na final di e reunion Aurora Dijkhoff a pasa e gong y gavel over p’e Presidente nobo di Kiwanis Club of Aruba, Norma Brinkenberg-Spellen.