Kiwanis Club Aruba a instala directiva 2017-2018 den un ceremonia único

Diasabra ultimo durante un cena special, den e elegante ballroom di Hyatt Aruba Regency Resort & Casino, Kiwanis Club of Aruba, Kiwanis Club of Palm Beach y Kiwanis Club of Young Professionals Aruba a bin hunto pa prome biaha, pa instala directiva nobo p’e aña Kiwanistico 2017-2018.

Despues cu sra. Aurora Dijkhoff, sr. Gilmar Chejito Croes y sr. Bryan Nemecek a habri oficialmente e anochi, a sigui e Himno di Aruba canta pa Kelsey Westerburger.

A continua cu e invocacion, lesa pa Patricia Salcedo, di Kiwanis Club of Aruba. E obhetivonan di Kiwanis International, presenta pa Richard Roy di Kiwanis Club of Palm Beach, pa despues sigui cu un brindis special pa tur Kiwanettes, Kiwanettos y tur invitado, cu ta sostene nan pareha den nan labor pa comunidad como miembro di e clubnan di Kiwanis na Aruba.

E parti aki tabata presenta pa Carl Quant di Kiwanis Club of Young Professionals Aruba.

Pa instala e directiva nobo, mester a tuma despedida prome di e directiva anterior y e prome discurso di e anochi tabata presenta pa sr. Gilmar Chejito Croes, den nomber di e Presidentenan saliente. El a elabora riba e aña cu nan a fungi como Presidente y tur e proyecto-, donacion- y e logronan cu a realisa p’e comunidad di Aruba.

Alabes a gradici e directiva saliente y e clubnan completo pa nan dedicacion y e bon trabou cu nan a realisa.

E instalacion di e directiva tabata uno hopi special, ya cu despues di algun aña, Aruba tin e honor di tin un biaha mas un Arubiano como Lieutenant Governor pa Division 26 di Kiwanis International den nomber di sr. Giantonio Muller.

En conexion cu e celebracion special aki a duna honor n’e “Past Lieutenant Governors” di Aruba; sr. Gordhan Daryanani, sr. John Every, sr. Robert Spellen y sr. Roy Mezas pa pin e directiva nobo, cual tin como tarea pa guia nan club den e aña Kiwanistico 2017-2018.

E Directornan pa Kiwanis Club of Aruba; John Every, Ryan Kock, Marjory Clark, George Croes, Linda Hou Huiskes, Indra Anthony Pereira, Diane Fleming, Richie Kock Secretario, Peter Figaroa Tesorero, Aurora Dijkhoff Presidente saliente, Edalitza Weller 2do Vice Presidente, Tessely Koolman Ranis, 1er Vice Presidente y Norma Brickenberg-Spellen Presidente.

E directiva nobo di Kiwanis Club of Palm Beach Aruba ta consisti di e siguiente Directornan; George Wong, Rodney Kock, Boy Ecury, Rothmar Coenraad, Ross Brezovar, Misha Bemer, Daniel Aguirre, Nigel Nedd Presidente saliente, Gilmar Chejito Croes Tesorero, Patrick Melchiors Secretario, Ivan Ng Vice Presidente, Michel Janssen Presidente electo y Ted Johnson Presidente.

Pa Kiwanis Club of Young Professionals Aruba e Directornan ta; Roselyn de Cuba, Carl Quant, Ilien Hernandez, Andre Kelly, Nylamee Wanga, Bryan Nemecek Presidente saliente, Lativa Maduro Secretaria y Vice Presidente, Sherelisse Ras Tesorero y Presidente electo y Randy Croes Presidente.

Entre e invitadonan special tabatin e placer di comparti e momento historico aki cu Gobernador Alfonso Boekhoudt y e Presidentenan di e clubnan di servicio na Aruba; Rotary Club of Aruba, Quota Club of Aruba, Women’s Club of Aruba y Rotaract Club of Aruba.

E Presidentenan di tur SLP’s clubs di Kiwanis tabata presente manera; Kiwanis Key Club Colegio Arubano, Kiwanis Key Club of San Nicolas, Kiwanis Key Club International School of Aruba, Kiwanis Circle K of EPI, Kiwanis Circle K of University of Aruba, Kiwanis Builder Club Mon Plaisir, Kiwanis K-Kids Club of Prinses Amalia Basisschool y Kiwanis Aktion Club Sonrisa.