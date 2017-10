Kiwanis Club of Aruba a duna reconocimiento na 29 studiante cu a sobrsali den e aña escolar 2016-2017

Recientemente Kiwanis Club of Aruba a haci entrega di e di 21 “Clint Whitfield Outstanding Student Award” y e di 2 “Oscar Antonette Outstanding Student Recognition” n’e studiantenan di Colegio Arubano & Colegio San Nicolas, cu a sobresali den e Aña Academico 2016- 2017.

Ambos reconocimento ta nombra na memoria di e dos fundadornan di Kiwanis Club of Aruba na aña 1965. Dos fellow Kiwanian den felis memoria cu a traha cu amor y dedicacion durante hopi aña pa sirbi e comunidad di Aruba.

E reconocimento n’e studiantenan di ambos scol no ta solamente pa nan resultadonan excelente na nivel academico, pero tambe pa nan personalidad desplega, tanto cu e otro studiantenan como n’e docentenan y na comunidad.

E entrega di “Clint Whitfield Outstanding Student Award” a tuma lugar na Talk of the Town y e momento culminante di e anochi tabata ora cu e maestro di ceremonia sr. Ebby Schwengle, a yama e 8 studiantenan pa bin dilanti.

Presente e anochi aki tabata e mayornan, conrector, docente y mentornan di Colegio Arubano, representantenan di Fundacion Clinton Whitfield y e miembronan di Kiwanis Club of Aruba.

E studiantenan cu a ricibi nan “Clint Whitfield Outstanding Student Award” p’e aña escolar 2016-2017 ta: Chen Yingyi, Croes Rebecca, Deutekom Sjany van, He Bryan, Geerman Zelyane, Stetsenko Ilya, Vigil Muñoz Nicolle y Wolff Charissa.

E entrega “Oscar Antonette Exceptional Student Recognition” pa reconoce di studiantenan di Colegio San Nicolas a tuma lugar na Sta. Theresita Center. Oscar Antonette den felis memoria a funda e prome organisacion hubenil na Aruba “Kiwanis Key Club Colegio Arubano” na 1976. Un di su soñonan tabata pa funda e di dos “Key Club” cual soño a ser realisa 28 di november, 2015 unda “Kiwanis Key Club San Nicolas” a keda funda.

E anochi a inicia cu palabranan di bonbini di Jo-Anne Arends, kende a fungi como MC y a habri e programa cu un ‘invocation’ cu a ser presenta pa Edalitza Weller, sigui pa un discurso di Michelle Hooyboer-Winklaar, Minister di Enseñansa, pa siguientemente e Presidente di Kiwanis Club of Aruba, sra. Aurora Dijkhoff, presenta su discurso.

Sr. Bob Spellen a conta di e bida di sr. Oscar Antonette y locual e ta nifica p’e club. Sra. Diana Antonette, yiu muher di Oscar Antonette, a hiba palabra na nomber di famia Antonette. Sr. Hubert Goedgedrag como rector di Colegio San Nicolas tambe a hiba palabra n’e studiantenan y nan famia.

E momento culminante di e anochi tabata e momento cu a yama e studiantenan excepcional riba escenario pa ricibi nan “Oscar Antonette Exceptional Student Recognition”.

E studiantenan cu a ricibi nan reconocimiento p’e aña escolar 2016-2017 ta: Sabrina Viera Ferreira, Sabrina Sambré, Surina Chuckaree, Joshua Palomino, Wesley Dongon, Rashida Schmidt, Dylan Wouters, Ashley Alberts, Jordan Huang, Gilaiska Maduro, Filsaina Montilus, Danella Koolman, Paola Loaiza, Archelyanne Ammerlaan, Katiuska Riley, Gineira Maduro, Jennifer Garcia, Jeanice Wouters, Donalisa van der Biezen, Milly Maduro y Alexandra Chacon.

Kiwanis Club of Aruba ta felicita tur 29 studiante cu a ricibi nan “Awards” y desea nan un Aña Escolar 2017-2018 fructifero. Kiwanis Club of Aruba ta spera cu e premio aki por ta un estimulo pa tur studiante y maestro na Aruba.

E studiantenan mester kere den nan potencial y sigui traha duro tur dia pa duna e mihor di nan mes p’asina logra nan metanan y e maestronan ta un pieza clave pa tur dia motiva y guia e studiantenan.

Finalmente Kiwanis Club of Aruba ta desea pa gradici tur esnan envolvi den e proyecto aki pa nan excelente cooperacion y dedicacion.