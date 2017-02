Kiwanis Club of Aruba a haci donacion na “Social Fonds Colegio Arubano”

Recientemente, Kiwanis Club of Aruba a bishita Colegio Arubano pa haci entrega di un check di e bunita suma di AWG 7.260,- na “Social Fonds” di Colegio Arubano.

Dia 5 di november 2016 Kiwanis Key Club Colegio Arubano a celebra su 40 aniversario sirbiendo comunidad di Aruba.

En conexion cu esaki tur miembro, ex miembro y miembronan di e famia di Kiwanis cu a yuda construi e trayectoria remarcabel di Kiwanis Key Club Colegio Arubano, a organisa un evento pa conmemora e celebracion di 40 aniversario.

E fondonan recauda durante e anochi aki conhuntamente cu un donacion di parti di Kiwanis Club of Aruba a cera e montante di AWG 7.260,00 cu a wordo entrega na e “Social Fonds” di Colegio Arubano.

Kiwanis ta un organisacion global di boluntario dedica na mehora mundo via un mucha y via di un comunidad cada biaha y tin como lema: Sirbiendo e muchanan di mundo.

Kiwanis Club of Aruba ta activo den e comunidad Arubano desde 1965.

Pa mas informacion di Kiwanis Club of Aruba y of su actividadnan por acudi na www.kiwansaruba.org of Facebook page Kiwanis Club of Aruba. Tambe por bishita e website di Kiwanis Internacional na www.kiwanis.org.