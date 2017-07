Kiwanis Club of Aruba ta continua cu su proyecto di “Don’t Text and Drive”

Kiwanis Club of Aruba ta continua cu e campaña DNT TEXT & DRIVE pa yuda stimula e seguridad den trafico. E campaña ta consisti di un poster cu lo wordo poni riba e rednan social, aviso den corant, sticker y tambe borchi na diferente lugar strategico na Aruba.

Cu e campaña aki Kiwanis Club of Aruba ta contribui na un manera pro activo n’e seguridad den trafico dor di conscientisa e comunidad di Aruba pa no manda mensahe, mientras ta stuur auto.

Asina Edalitza Weller, Chair Marketing, Branding & Public Relations Kiwanis Club of Aruba a anuncia.

E ta alarmante pa wak cuanto chauffeur ta haci uzo di nan Telefon/celular pa manda mensahe ora nan ta tras di stuur y no ta pone atencion pa loke cu ta pasa riba caminda.

E accion iresponsabel aki ta aumenta e risico di ocasiona accidente cu consecuencia hasta mortal.

Kiwanis Club of Aruba ya pa mas di 30 aña tin su proyectonan pa stimula seguridad den trafico, entre cual por menciona e ‘Traffic Thermometers’ situa na diferente lugar estategico unda ta registra e cantidad di hende cu a fayece durante aña dor di accidente di trafico na Aruba.

Na aña 2013 a inicia cu e campaña di ‘Don’t Text and Drive’ cu un jingle cu por a ser scucha na varios emisora di radio y despues a continua cu un video di DNT TXT & DRIVE cu a bay viral rond di mundo surpasando 196 miyon views.

Kiwanis Club of Aruba ta invita e comunidad pa bin busca nan sticker diabierna awor 14 di juli na CITGO Wayaca Service Station entre 5 ‘or di atardi y 7’or di anochi y asina uni n’e campaña cu tin como obhetivo pa concientisa e automobilistanan cu trafico tin su risico mortal cu ne pues percura pa bo core auto responsabel.

Kiwanis ta un organisacion global di boluntario dedica na mehora mundo via un mucha y via di un comunidad cada biaha y tin como lema: Sirbiendo e muchanan di mundo.

Kiwanis Club of Aruba ta activo den e comunidad Arubano desde 1965. Pa mas informacion di Kiwanis Club of Aruba y of su actividadnan por acudi na www.kiwansaruba.org of Facebook page Kiwanis Club of Aruba. Tambe por bishita e website di Kiwanis Internacional na www.kiwanis.org