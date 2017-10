Kiwanis Club of Aruba ta gradici AWEMainta y demas miembronan di prensa

Un dia prome cu e aña Kiwanistico 2016-2017 a finaliza Presidente di Kiwanis Club of Aruba; sra. Aurora Dijkhoff hunto cu Edalitza Weller, Chair Branding and Public Relations di dicho club a bishita prensa local pa gradici nan p’e support cu nan ta brinda Kiwanis Club of Aruba durante henter aña como tambe p’e trabou cu prensa ta eherece informando, educando y entretene e comunidad di Aruba.

Asina ey, nan a haci un bishita tambe na AWEMainta, unda nan a ser recibi pa nos Director Victor (Toko) Winklaar.

E aña tabata uno sumamente exitoso pa Kiwanis Club of Aruba caminda a realiza un cantidad di proyecto, donacion y “hands on projects”.

Kiwanis Club of Aruba a logra 2 Lieutenant Governor Award durante e aña Kiwanistico 2016-2017 pa “Division 26 Eastern Canada and The Caribbean District of Kiwanis International”.

E logro aki ta danki na tur miembro cu a traha cu dedicacion y amor pa comunidad di Aruba especialmente pa nos muchanan.

AWEMainta y sigur su Director a gradici p’e gesto aki, y ta manera Toko Winklaar a bisa nan: “Nos ta haci nos trabao, manera nos lectornan ta exigi di nos. Pero danki n’e reconocimento aki di parti di Kiwanis Club of Aruba”.