Kiwanis Club of Palm Beach cu man na obra Dunando un man na e West Park di Stichting Neptali Henriquez

Diasabra ultimo, Kiwanis Club di Club Palm Beach a organisa un “hands-on project” na e West Park di Stichting Neptali Henriquez.

Actualmente por medio di inversionnan publico y priva, a logra introduci un Linear Park, un Surfside Marina, un Neptali Park renoba, y mucho mas na e area di Talk of the Town.

Pero keto bay ta keda un tereno entre Surfside Marina y Neptali Park cu a crece bira un mondi chikito y hasta cu ta crea un obstruccion pa wak e lama directamente.

Pa es motibo, Kiwanis Club of Palm Beach a puntra Stichting Neptali Park si nan mester ayudo cu un limpiesa p’e tereno aki, y locual e directiva di Stichting Neptali Henriquez a acepta cu man habri.

Naturalmente teniendo cuento cu nos flora y fauna a haci un inspeccion prome cu e actividad pa sigura cu no lo causa ningun daño na nos flor y fauna of cualkier bestianan cu lo por ta bibando den e area aki.

Na final di actividad, Kiwanis Club of Palm Beach y e directiva di Stichting Neptali Park tabata satisfecho cu e trabou eherci y cu ta duna un bunita bista pa lama awor.

Ademas, Kiwanis Club of Palm Beach kier a enfatisa cu e esaki no solamente tabata un limpiesa, pero tambe un actividad pa inspira ideanan na organisacionnan cu ta traha muchanan y hubentud por medio di uzo di e tereno aki.

Pa mas information di Kiwanis Club of Palm Beach bishita nos pagina web na www.kiwanispalmbeach.com of nos pagina di Facebook na https://www.facebook.com/kiwanispalmbeach.