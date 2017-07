Kiwanis Club of Palm Beach y Visser Group; A otorga e prome First Aid Kitsnan na scolnan piloto

Recientemente, den forma di un partnership, Kiwanis Club of Palm Beach hunto cu Visser Pharma Group, a otorga e prome First Aid Kitsnan na Scol Preparatorio Washington y Washington Basis School.

E dos scolnan aki a actua como scolnan piloto p’e proyecto aki. E proyecto ta ensera cu cada kleuterschool y basisschool lo haya un First Aid Kit.

Un idea original di Kiwanis Club of Palm Beach hunto cu Visser Pharma Group caminda a ripara cu un necesidad basico manera un First Aid Kit no ta disponibel na kleuter y basis.

Como mucha, ta masha facil cu nan ta encontra nan mes den accidentenan menor caminda un First Aid Kit lo ta vital pa tin na disponibilidad di scolnan.

Alabez den combersacion cu varios maestro, nan a confirma e necesidad aki tambe.

Como resultado, Kiwanis Palm Beach y Visser Pharma Group a cuminza sinta hunto pa evalua con lo por bin cu un iniciativa pa yuda e scolnan y mas importante e muchanan di Aruba.

Los di e First Aid Kit, tambe ta evaluando pa duna lesnan di First Aid n’e maestronan p’asina nan tambe por ta mas mihor prepara pa cualkier eventualidad.

Mester menciona cu e dos scolnan tabata sumamente contento cu nan First Aid Kits.

E siguiente paso lo ta pa tuma contacto cu e otro scolnan pa determina nan interes. Kiwanis Club of Palm Beach y Visser Pharma Group ta desea di yega na tur scol di Aruba.