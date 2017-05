Kiwanis Palm Club of Palm Beach a presenta un super Nostalgia Sixties Party

Diasabra ultimo, den Hilton Caribbean Resort & Casino a tuma lugar un fiesta cu ta bay den recuerdo como un di e miho oldies party di e ultimo temponan.

Kiwanis Club of Palm Beach a organiza nan promer Nostalgia Sixties Party caminda no menos cu cuater banda tabata presente incluyendo e highlight di e anochi “The Kiwanis Band”.

Mester remarca cu tur cuater banda a pone tur hende bay den tempo, gosa y recorda e dushi temponan di sixties.

Hasta e hobennan cu tabata presente a gosa un mundo y a twist & shout hunto cu e otronan te na final di e fiesta. Hasta e publico presente no kier a bay cas y a keda pidi pa mas cantica.

Manera nos a informa previamente, tur e net proceedsnan ta bay pa un proyecto mundial di Kiwanis International hunto cu UNICEF, caminda lo bay logra elimina e malesa di Maternal Neonatal Tetanus rond di mundo, un malesa cu ta afecta mama y babynan.

Considerando e exito di e fiesta, Kiwanis Club of Palm Beach ta considerando pa organisa un otro oldies party otro aña atrobe, pero e biaha pa un causa y un organizacion local cu ta den necesidad. Nos ta spera di conta cu e sosten di e pueblo di Aruba.

Apesar di e exito di e evento, nos kier a disculpa nos mes na e publico presente cu dor di un confusion, e hotel no a logra ofrece snacks na e publico. Pero nos kier garantisa e publico cu siguientemente nos lo zorg pa esaki no ripiti. E fiesta lo ta manera e publico ta exigi y spera di Kiwanis Club of Palm Beach.

Kiwanis Club of Palm Beach Aruba ta forma parti di Kiwanis International, un organisacion mundial di boluntario dedica na cambia mundo, cuminsando na un comunidad y un mucha.

Nos ta un organisacion den crecimento, dedica na yuda muchanan di mundo henter hisando nan calidad di bida.

Pa mas information di Kiwanis Club of Palm Beach bishita nos pagina web na www.kiwanisclubpalmbeach.com of nos pagina fan di Facebook na https://www.facebook.com/kiwanispalmbeach.