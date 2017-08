Kiwanis na Aruba a uni man pa realisa e exitoso proyecto ‘Back 2 School’

E tres clubnan di Kiwanis na Aruba, esta Kiwanis Club of Aruba, Kiwanis Club of Palm Beach y Kiwanis Club of Young Professionals Aruba, a uni diasabra ultimo pa realisa e proyecto di “Back 2 School”.

E aña aki un total di 85 mucha menos afortuna na Aruba ta ricibi ayudo cu nan articulonan pa cuminsa e aña escolar nobo.

E proyecto aki ta sumamente importante, pasobra Kiwanis ta yuda e famianan den dificultad, aliviando e mayornan di e gastonan extra.

Kiwanis tin como meta pa sirbi y contribui n’e muchanan den nos comunidad. E muchanan a ricibi un tas yena cu articulo di scol, manera; pen, potlood, schrift, gum, lineal, etc.

E proyecto aki a cubri tanto uniform como tambe jeans, keds, mea y paña interior. E muchanan a ricibi tambe un corte di cabey p’asina cuminsa nan aña escolar bon prepara.

Despues di haci nan compra cu e miembronan di Kiwanis, e muchanan a bay Neptali Park caminda nan a disfruta di e atraccion di e parke como tambe di figura di blaas y Tattoo E-Z Party Solutions.

Pa cuminda di merdia e muchanan a ricibi pizza y chickenwings cortesia di Urataka Center. Despues e muchanan por a saborea un dushi bolo.

E muchanan a keda hopi contento cu e paña, uniform y nan tas yena cu articulo p’asina cuminsa un aña escolar nobo.

E dia tabata uno exitoso mirando e sonrisa riba e cara di e muchanan. Kiwanis kier gradici Geekay, AFAS Software Aruba, Aruba Medical Supplies, Compra Aruba, Dyon Center, E-Z Party Solutions, Fundacion Clinton Whitfield, Lili Prince & Princess Party Palace,

Maggy’s, Manrique Capriles, Next Level Barbershop, Red Cross Aruba, The Palm Tours, Tropical Bottling Company y Urataka Center pa contribui cu e proyecto.

Alabes Kiwanis Aruba kier a desea nos muchanan un exitoso aña escolar 2017 – 2018 yena cu hopi bendicion y sabiduria.