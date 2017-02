KvK su posicion ta sigun stipulacion den ley

Manera por lesa den diferente media e dianan aki, tin un desacuerdo entre dos grupo encuanto e directiva di Partido Democracia Real (PDR). Camara di Comercio (KvK) ta lamenta cu kier involucr’e den e disputa aki. KvK ta un organo imparcial y su funcion ta stipula pa ley.

Caso en cuestion KvK no tin e autoridad pa tuma un decision encuanto e peticion relata na e directiva di PDR. KvK ta mantene e Registro segun ordenansa di ley y ta referi na e Handelsregisterverordening. Articulo 16 ta bisa cu pa situacionnan similar na esun di PDR, e caminda pa cana ta via un peticion cerca Huez. Unabes cu e decision oficial di Huez yega cerca KvK, lo cumpli cu esaki.

Pa tur claridad, KvK kier informa cu ningun miembro di Directiva di KvK tin autoridad of aceso na e Registro. E Secretaris di Directiva so por tuma decisionnan cu tin di haber cu e Registro, y esaki conforme cu ley di Registro. E Directiva di KvK tin autoridad rib’e maneho strategico di KvK, pero no rib’e funcionamento of maneho di e Registro.

Pa KvK e ta importante pa mantene su integridad y e maneho di e informacion den e Registro segun ta wordo stipula dor di ley.