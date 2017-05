LAB HOH a celebra “Medical Laboratory Professionals Week”

Mundialmente ta celebra “Analistenweek” of tambe conoci como “Medical Laboratory Professionals Week” entre dia 23 pa 29 di april. En conexion cu esaki ta duna aprecio na e trabao cu e profesionalnan di laboratorio ta haci. “Nos ta celebra naturalmente esun di LAB HOH”, miembro di hunta directiva di Hospital, Ezzard Cilié a remarca.

Desde januari aña pasa oficialmente nan a bira un fundacion, esta Fundacion Servicio Laboratorio Medico Aruba (FSMLA), miho conoci como LAB HOH, bou maneho di e Hunta di Directiva di HOH.

“Eigenlijk e siman aki ta dedica na tur tecnico di laboratorio medico ya cu nan ta haciendo trabou cu hopi biaha nos no ta para keto na dj’e, pero e trabou di nan ta hopi importante y nan ta responsabel p’e parti diagnostica. Si un medico no tin un diagnostico e no por traha.

E siman aki ta pa nos sea consciente di dj’e, tambe na publico pa nan realisa con importante e trabou di laboratorio y su profesionalnan ta, sr. Ezzard Cilié a remarca.

“Mi ta felicita LAB HOH pero tambe esunnan pafo di Hospital cu ta celebrando.”

E trabou di un profesional di laboratorio ta di nivel halto y cada un cu su specialismo y tarea specifico, den cual nan ta percura pa maneha un laboratorio completo.

E trabou di analista ta encera cu nan ta analisa sanger, orina, af, etc. y esaki ta yuda e dokternan haya un bon diagnostico, p’asina percura pa duna e pashent un bon tratamento, pero tambe e ta pa prevencion di enfermedad.

Mundialmente e siman aki ta duna e balor y enfoke na e trabou cu e analistanan ta haci y asina conscientisa comunidad di e importancia pa tin laboratorio y importancia pa haci testnan regularmente.

“Asina ey e Asociacion Americano 42 aña pasa a cuminsa e iniciativa pa haci un LAB Week pa mas bien informa comunidad di e diferente tipo di trabounan cu nan haci”, analist Klinische Chemie & Hematologie, sra. Cyrielle Laclé-Diaz, a remarca.

Hunto cu algun colega a plania un siman di actividad entre otro a parti cupcakes y tabatin juice disponibel pa e pashentnan cu a caba di saca sanger. Entre coleganan nan a organisa un quiz unda cu a pidi tur trahado pa manda potret di nan mascota y coleganan mester a rey cua mascota ta di cua colega. Colega Debby Laclé a resulta e ganado.

Banda di esaki a come hunto mainta y a organisa un ‘bustrip’na unda ta conoce coleganan mas miho den otro ambiente.

Tambe Hunta di Directiva di Hospital a saca pa prome biaha un colega di LAB HOH como empleado di luna, cu a keda den persona di Eldrich Tromp.

“Esnan di LAB HOH ta patras di e escenanan, p’esey nan a crea un slogan cu ta bisa “Behind the scenes hero.” Nan ta heroe patras di escenanan, pasobra sin nan dokternan no por haci nan diagnostico y nan no por constata kico e pashent tin, sr. Ingmar Ramharakh, kwaliteitsfunctionaris na LAB HOH a remarca, agregando, “Mi ta hopi gradici na nan.”

Pabien na tur profesionalnan den laboratorio cu nan “Medical Laboratory Professionals Week”!