Laboratorio, O.K. y I.C.U ta parti di renobacion di Hospital

Minister di Salud Publico, Cuido di nos Grandinan y Deporte, dr. Carlos “Alex” Schwengle a haci un recorido di e proyecto di renobacion y ampliacion di e edificio nobo di Dr. Horacio E. Oduber Hospitaal. A haci un inspeccion di e edificio y mester a haci cambionan pa cu ICU.

Tres cos grandi a bin acerca y ora cu a inicia na 2012, nan a dicidi kico ta bay ta parti di e proyecto.

Laboratorio no tabata den dj’e, pasobra laboratorio no tabata di hospital y e tempo ey e tabata Lands Laboratorium. Despues Lands Laboratorium a bay over den FSLMA, kiermen mester a adapta esey. Esaki tabata un cambio cu a bin acerca cu no a premira.

Na 2014 a traha un raport cu ta indica cu despues di 2013 e sala di operacion no ta cumpli mas cu e rekisitonan. Un raport di inspeccion unda cu e seguro cu ta sigura hospital ta bisa cu e mester haci renobacion.

Na 2012 Intensive Care tabata cumpli ainda cu e normanan aunke cu nan tabatin retonan. Lastimamente na 2014 e normanan a cambia di tal manera cu e ICU di Aruba no ta cumpli mas. “No ta cos cu nos a bisa cu nos tin gana di bay cambia, esaki no ta asina. Esaki ta algo poni riba nos bisando sorry shonnan pero norma a cambia, kiermen bo Intensive Care no ta cumpli mas cu e reglanan. Bo por gaña sconde, pero si seguro haya sa, e ta stop seguro y bo por cera hospital”, Minister Schwengle a remarca.

Pa nan e reto tabata renoba Intensive Care y con ta haci’e na piso 1 mes of un miho alternativa. A traha un team, di cual no ta cos cu Minister Schwengle a dicidi of SOGA a dicidi, unda cu a sinta cu Gobierno, SOGA y tur partner na mesa y a bin cu e conclusion di pone tur den e bedtower nobo na di 5 piso.

“Esey ta trece inversion adicional, no un gasto adicional. Awo tin un inversion adicional pa laboratorio, pa sala di operacion y pa Intensive Care”, Minister Schwengle a remarca.

Esey ta trece cu mester trece cen pa financia e proyecto y esey ta un ley cu nan ta trahando riba dj’e. Minister Schwengle ta spera cu nan por keda cla cu e ley aki dentro di poco p’asina nan por bay Parlamento pa pidi e acuerdo di Parlamento. E lo splica Parlamentarionan e detayenan pakico e necesidad t’ey.

Pa evita mas sorpresa, a yega na acuerdo cu SOGA cu lo bay haci un inspeccion nobo di ful e proyecto, specialmente loke cu falta pa bin cu un plan secundario. Lo bay bin cu un follow up plan, kiermen ora cu e proyecto caba ful ta cera e proyecto y no ta bin nada acerca.

Loke cu falta nan lo hinca esaki den un plan 2 y esey lo ta e di 2 fase. P’esey Minister Schwengle kiermen e ta un proyecto cu ta continua, na momento cu termina cu fase 2 mester prepara pa fase 3 y asina ta sigui.

E construccion cu SOGA ta relativamente costoso pero di otro banda e no ta dj’e costoso pasobra e plan di mantencion ta den dj’e. Esey ta e beneficio di dj’e y mester pensa riba un miho manera pa financi’e den futuro mirando cu e ta un proyecto cu ta continua di renobacion y mehoracion, mester bin cu un plan financiero pa termino largo con ta keda paga un proceso asina.