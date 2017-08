Ladronnan a purba drenta Pizza Hut, den oranan di ayera madruga

Diaranzon madruga Polis ta haya informacion cu alarma di Pizza Hut a bay on, indicando cu lo tin hende den e lugar. Polis na nan yegada a wordo informa, cu e ladronnan lo a purba drenta via dak, pero aparentemente net caminda a traha e entrada, tabatin un sensor, cu a activa e alarma.

Manera e alarma a bay on, nan no a pensa dos biaha y move. N’e sitio a haya un sker y un pata di cabra, cu lo ta pertenece n’e ladronnan. Nan no a logra di drenta, debi cu alarma a spanta nan. (foto cortesia Aruba Native.com)