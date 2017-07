Lansamento di un disco nobo di grupo Melodia cu “Homenahe na Rudy Plaate”

Diabierna ultimo dia 21 di juli a tuma lugar e lansamento oficial di e disco compacto di Grupo Melodia cu ta nan recien produccion cu ta hiba e titulo: “Homenahe na Rudy Plaate”.

Den presencia di tur esnan cu a forma parti di e produccion aki y tambe otro invitadonan hunto cu prensa a presencia un show unico pa por a lansa e disco aki den presencia di Rudy Plaate tambe.

Na momento cu e ceremonia a cuminsa bou di e musica di e promocional cantica “Wayaka” a cana drenta na bailamento nos Reina di Cultura cu a trece e disco simbolico grandi p’asina para cu esaki entre e integrantenan di Melodia y Melange caminda e flor di Wayaka a wordo usa pa tira riba e disco.

N’e momento aki via un big screen Rudy Plaate por a presencia tur e show aki for di Corsou y asina despues di a lansa e disco aki na Aruba, el a wordo manda simbolicamente pa Rudy Plaate na Corsou y por a mira via e big screen con e ta ricibi esaki den su man y pa despues hiba palabra pa tur esnan presente aki na Aruba.

Tabata un momento emocional pa Rudy kende tabata den presencia di su famia na momento cu a hiba palabra y tambe mandando e saludo pa henter e pueblo di Aruba cu a termina cu su palabranan “Aruba mi stimabo”!!

Esaki sigur a ricibi un aplauso grandi di esnan presente cu sigur tabata un momento cu no lo wordo lubida mas p’esnan cu a presencia esaki.

Despues cada integrante por a saluda Rudy Plaate via e sistema di internet aki pa despues tur presente por a pasa pa brinda p’e ocacion aki.

Un anochi placentero a sigui cu cuminda y algo pa refresca te den oranan laat di anochi.

“Homenahe na Rudy Plaate” ta titulo di e produccion cu ta hiba mas cu 15 cantica riba dje tur composicion na Papiamento di Rudy Plaate.

Un produccion caminda diferente artista a forma parti den canto manera Maybeline Arends-Croes cu su coro Melange, Joselito Arends, Robert Maduro, Rachel Kraaijvanger, Venny Trinidad, Arlene Wever, Hilyann Croes, Richard Dabian, David Dubero, Donald Croes, Charles Croes y tambe grupo Melodia mes.

Un variacion total den voz, ritmo, canticanan popular clasico y tambe otronan kizas menos conoci cu ta haci e produccion aki asina interesante.

Un generacion cu sigur lo a sa di mantene nos canticanan na Papiamento den un forma unico y crioyo cu sigur nos tur conoce riba nos islanan Aruba, Bonaire y Corsou.

Pa tur esnan cu ta interesa den e produccion aki por yama 567-1664 of 730-1214 y nos lo por entrega esaki te serca bo.

Tambe ta obtenibel serca tur integrante di Melodia y tambe Melange.

Un pabien ta bay n’e grupo Melodia y tambe tur esnan cu a participa den e produccion aki pa trese un bunita produccion asina p’e amantenan di nos dushi musica.