Ley di cacho pakico?

Cu masha fanfaria, Parlamento a aproba ley di cacho. Hopi a kere cu e ley aki, lo no tin cacho mas riba caya y cu tur cacho mester ta cuida pa nan doño den nan propio cura di cas. Masha bunita, pero como cu Plataforma no por a ser ehecuta, a bira un free for all y awe nos ta mira cacho tur cos tur caminda.

Aki nos ta publica un grupo di cacho riba Eagle Beach cu ta un problema serio pa cu turismo. Kico pa haci? Traha ley pakico, si nos no ta prepara pa ehecuta net nada. E ta un berguenza serio!!!!