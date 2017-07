Lider di AVP, Mike Eman: “Hunto cu Robert Candelaria AVP tin e miho ekipo pa gana eleccion dia 22 di september awo”

Diahuebs mainta den un Cas di Partido di AVP (Playa) completamente yen, a keda presenta e candidato nobo, ex miembro di Cuerpo Policial Robert Candelaria.

Presente tabatin diferente familiar, ex coleganan y candidatonan di partido AVP.

Por a scucha ex vocero policial Papito Comenencia y Ricardo Muller, papiando di e personalidad di Candelaria. E candidato su ex hefe mas halto, Minister Arthur Dowers, tambe a hiba palabra mustrando cu e adkisicion nobo aki ta algo hopi positivo pa partido.

Mike Eman durante presentacion di e candidato nobo a papia di un candidato hoben y profesional, cu sigur lo contribui na un di e temanan cu e ultimo añanan a wordo hopi comenta, analisa na Aruba. Si tin algo cu ta caracterisa AVP, ta cu cada bes, di generacion pa generacion, ora e pais ta enfrenta retonan, di cualkier indole, e partido semper a busca personanan cu e sentimentonan patriotico pa carga luchanan constitucional di e pais aki, y haci sacrificionan grandi pa realisa e retonan.

P. e. den retonan economico, AVP a sa di forma ekipo cu por a hiba Aruba den añanan di su pio crisis (1986), mescos na 2009 ora cu den deterioro y decadencia den e pais y relacionnan den Reino den crisis, Aruba tabatin mester di un perspectiva nobo, a forma un ekipo nobo cu e pueblo a brasa pa un cambio importante, lider di partido a bisa.

Awo den 2017 ta mira cu tin interes pa sigui construi riba stabilidad y progreso cu a crea y hiba Aruba riba den un siguiente etapa di progreso, stabilidad y siguridad.

“Cada reto tin su tempo y cada tempo tin su plan y tin su ekipo. AVP ta mira e panorama y plannan cu nos tin cu presenta pa por sigui hiba Aruba dilanti.

Tambe ta mira e panorama di personalidadnan cu tin den e pais cu por yuda fortifica e ekipo aki pa nos por cumpli un biaha mas cu retonan importante. Nos ta realisa nos responsabilidad den cada etapa y historia di nos pais. Awe treciendo den nos ekipo Robert Candelaria, mi ta kere cu un bes mas AVP ta cumpli pa pone na momento corecto, e personalidadnan hunto, tanto di e ekipo existente como esun nobo cu ta reforsa y renoba pa 2017 y e añanan cu ta bini”, Eman a trece dilanti.

Lider di Partido AVP cu honor a presenta candidato nobo rib’e lista berde Robert Candelaria, un ex miembro di alto rango di Cuerpo Policial di Aruba. Un persona cu no ta un desconoci pa famia di e lider. Na momento cu tata di e lider a fayece na 1967, un fundacion a cumpra un cas pa famia Eman riba Klip. Destino a pone cu tres cas mas leu di nan tabata biba sra. Chichi Heronimo (d.f.m.), kende ta wela di e candidato nobo di AVP.

“Conociendo e lealtad y e stimacion cu Chichi y su yiunan a demostra pa nos, mi no por pensa otro cu den e sanger di Robert Candelaria ta core e mesun amor y cariño. E mesun sentido di lealtad, di ta amigo y ruman di su prohimo y di tur hende cu a yega di topa cu ne. Esey ta haci bo e miho persona pa ta un politico. Bo mester stima hende, bo mester kier sirbi pueblo y pais riba tur cos. Cu e sanger di Chichi coriendo den bo venanan, mi ta sigur cu esey lo bo haci tambe, mi ruman. Mi kier gradicibo Robert pa acepta e reto aki. Nos tin total confiansa cu bo lo bira un parti escencial di e ekipo di AVP”, Eman a bisa.

Lider di AVP a bisa cu riba e fecha di 13 di juli tin hopi cos pa conmemora, pero tambe hopi pa celebra, “pasobra nos tin e miho ekipo pa gana eleccion dia 22 di september un bes mas.

Danki Robert pa forma parti di historia di Aruba”, el a termina bisando.