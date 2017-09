Lider di AVP Mike Eman riba inversionistanan den campaña: “Nos no a bin pa sirbi e capital ey, nos a bin pa sirbi e pueblo”

Den entrevista na radio, lider di Partido di Pueblo Arubano (AVP) Mike Eman a toca e punto di capital den campaña electoral 2017 for di inversionistanan cu ta sosteniendo partidonan opositor despues di no a logra nan obhetivonan cu e partido na mando.

Mescos cu tur otro ciudadano cu ta wak rond di e isla, AVP ta tuma nota di e borchinan y otro esfuersonan publicitario, pero diferente n’e mayoria di e ciudadano comun, e partido berde sa di unda e fondonan p’e gastonan aki ta bin.

Maske den desbentaha, e partido no ta hala atras di e posicion cu a tuma originalmente cu e inversionistanan aki, pasobra ta para firma riba e punto cu un Gobierno di AVP ta traha pa pueblo y pais; no pa interesnan personal of comercial.

“Bo ta puntra bo mes di unda e placa a bin pa tanto borchi. Si bo wak bon, den e mesun cura tin seis borchi, no tin mas cas; t’e mesun hendenan, pero cu mucho mas placa pa un solo interes,” asina Eman a splica.

E lider politico a confesa cu tin interesnan cu a bati na porta di Gobierno durante ultimo 8 aña. Eman ta consciente cu e inversionista tin derecho, tin un plan y tin un vision, pero a duna un ehempel dicon no tur biaha e plan y vision ey ta na beneficio di pueblo.

“Un inversionista kier lanta un hotel di 500 kamber den cura di Tierra del Sol. No ta un bes, ta 4 bes nos a bise ‘no’ y awe mi por wak con e ta un patrocinador grandi di e partido contrario; asina ta spera di pone tog e hotel di 500 kamber den Tierra del Sol.” Mike Eman ta splica cu si esey sosode, por wel di lubida riba Arashi, pasobra tur turista di e hotel lo crusa caminda pa bay Arashi y Gobierno di AVP a bisa nan cu esey ta absolutamente inaceptabel.

“Nos a bisa nan bin cu un cos modera, nos ta wak ki nos por haci. 500 kamber no. Nan a haya un no cerca nos, mi ta mira nan ta den truck di e compania y di agencia coriendo y mi sa unda e placa ta y kico e placa ta.

Pero e mesun ‘no’ nan ta haya di mi y nan ta hay’e despues di eleccion mescos paso nos no a bin pa sirbi e capital ey, nos a bin pa sirbi e pueblo.”

Mike Eman ta bisa cu e tin amigonan cu tin agencia di auto cu e conoce bon y tur ta bati na porta pa kita auto di stuur rechts for di riba caminda. El a yega di haya hopi carta y haya hopi presion tambe. Esey ta un capital cu tambe ta hungando un rol den e campaña aki, pasobra esnan di otro partidonan si a haci promesa na nan.

E ponencia di Eman y AVP riba esaki ta cu, enberdad, mester proteha e agencia y trahadornan di agencianan local, pero den mesun rosea ta pidi e agencianan pa bin cu alternativa cu ta ofrece un famia humilde un auto cu tin un prijs acesibel.

No tur hende por cumpra auto di 30 mil florin of mas y pesey ta pidi pa bin cu un auto cu e famia humilde tambe por cumpra.

Asina ey, sigur lo por conta cu sosten di nan Gobierno, pasobra tampoco kier wak hendenan den auto di segunda mano, mas cu 5 aña bieu, etc.

Mike Eman: “Bin cu alternativanan realistico, bin alternativanan husto p’esnan cu ta busca un forma pa transporta nan mes. E agencianan tin nan motibo, y por ta for di nan perspectiva, e ta un motibo husto pa nan interes; pero nos no tey pa wak pa nan interes, nos no tey pa wak e interesnan di Hendrik Croes of ningun di e otro hendenan cu ta poniendo capital den e campaña aki.”

Esaki ta hustamente loke e pueblo Arubano ta ripara y pesey a sali den masa diadomingo pa sostene e parada Rumbo pa Victoria. E ciudadano comun ta sinti cu e Gobierno di AVP di berdad ta traha pa pueblo y pais.