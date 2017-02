Lider di MEP Evelyn Wever Croes: A bay denuncia Minister Arthur Dowers na Gobernador, demanando pa orden y respet bolbe den pueblo

Ayera mainta, e lider di MEP, Evelyn Wever Croes y un delegacion di MEP a bay haci un bishita na Gobernador Alfonso Boekhoudt pa denuncia Minister di Husticia, mr. drs. Arthur Dowers pa su declaracionnan haci e.o. cu su ex-colega Otmar Oduber ta meti den traficacion di droga y como tal ta un narco-complaciente

Na su salida for di Gobernador, Evelyn Wever Croes a duna di conoce cu despues di scucha declaracionnan di Dowers, MEP a haya esaki un declaracion serio y preocupante. Pero no solamente esaki, pasobra e titular di husticia a laga sa cu esaki no ta tur, ya cu e tin mas.

Dowers a declara cu tin departamento di Gobierno cu ta usa placa pa organisa concierto, den cual ta duna hobennan droga.

Con ta funda companianan, pa tuma coordinadornan di campaña na trabao.

Evelyn Wever Croes, ta con bin t’awor Minister Dowers ta bin cu e denuncianan aki, pero mas ainda loke ta mas cuestionable, t’e silencio di Prome Minister Mike Eman, kende no a tuma accion den e denuncianan aki.

MEP kier mira orden y respet bek, y pesey a bay Gobernador y tambe a pidi Presidente di Parlamento un reunion cu caracter di urgencia pa den Parlamento, Minister Dowers bin splica kico e kier men cu su declaracionnan.

Pesey a pidi Gobernador pa yuda pa trece orden y respet den e pueblo aki, unda criminalidad ta sigui azota e pueblo aki y nada ta ser haci. A exigi pa bin un investigacion. MEP tin intencion di bay tambe Ministerio Publico pa haci un denuncia pa bin cu investigacion penal di loke cu Arthur Dowers a declara y e mas cu e tin pa denuncia.

Interesante ta, pa sa kende ta gaña riba otro. Y si esey t’e caso, esun cu no ta papia berdad, mester saca su conclusion.