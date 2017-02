Lider di MEP: Mester corta den “vet” di gasto di salud publico, pero berdad mester tuma medida riba e $20?

Den conferencia di prensa di Partido MEP, sra. Evelyn Wever-Croes a elabora rib’e medida cu Gobierno a tuma pa corta gastonan di AZV.

“Den ultimo dianan den nos campañanan den bario, hopi hende ta expresa nan malcontento cu Gobierno a tuma medida rib’e compensacion di $20 ora un hende biaha pa exterior. Nos tur sa cu mester corta den gastonan di AZV. Tin hopi “vet” den e contratonan diki diki entre esnan mas halto den AZV”, segun Evelyn Wever-Croes.

“Tin “vet” pa corta den e contactonan cu esnan cu ta tene nos pashentnan inecesariamente den exterior, maske tratamento a caba, of prome cu e tratamento cuminsa.

Mi ta sigur cu esey ta costa mucho mas cu e $20. Pero nada ta wordo haci rib’e tereno aki. Mi tin comprension cu si tin abuso, pero atende cu e abuso y mester gara e toro na su cacho”, lider di MEP a splica.

“Pero no ta husto pa castiga tur hende pa un of algun caso di abuso. Esey no ta soluciona e problema, e ta haci e problema mas grave.

P’esey mi ta spera cu Gobierno reconsidera. Hala faha mara, bin cu mas medida di control pero no castiga hendenan inocente, cu ta malo y mester haci sacrificio grandi pa bay den exterior pa busca nan salud”, sra. Evelyn Wever-Croes ta conclui.