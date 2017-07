Lider di POR Otmar Oduber ta dune un caluroso bon bini Andriani Geerman ta uni na POR pa trece mehoracion den diferente area a base di experiencia propio

Diamars mainta lider Pueblo Orguyoso y Respeta (POR) Otmar Oduber hunto cu varios candidato y famia presente tabatin e honor di presenta un candidato mas cu awo ta forma parti di e team E Forsa Nobo, Andriani Geerman.

“Den cuadro di e “Plan di Accion” e ta sumamente importante pa tin e candidatonan necesario pa eherce e control rib’e programa y ehecuta esaki.

“Internamente ora cu nos ta combersa riba posibel candidatonan, ta enfoca rib’e peculiaridad cu ta busca den cada persona pa loke ta nan profesion, stimacion y loke nan ta kere y para p’e.

Den cuadro di esaki a acerca Andriani Geerman a base di su propio experiencianan di bida.

POR ta duna bon bini na un otro millennial, exitoso entrepreneur y un persona cu experiencia den e caminda dificil cu tin actualmente pa yega na bon cuido medico, como cu e ta batayando cu retonan den su salud pa hopi aña”, lider di POR Otmar Oduber a bisa.

Andriani Geerman uniendo su mes na POR a duna di conoce cu esaki ta un reto nobo p’e. E ta un hoben profesional (entrepreneur) y tin un negoshi pa 5 aña, cual el a duna di conoce cu e caminda pa lanta un negoshi y mantene uno sigur no ta facil.

Andriani conoce e retonan cu awendia ainda e ta atende cu ne y ta splica cu comerciantenan chikito ta esunnan trahando 12 pa 14 ora tur dia pa mantene negoshi y cumpli cu salario di empleadonan.

Como pashent tambe Andriani por contribui hopi cu su conocemento di medicina alternativo. Desde su 18 aña el a cuminsa sufri di un enfermedad cronico cual a hib’e na bishita varios specialista, dokter y a hasta bay afo buscando solucion.

“Durante transcurso di aña uzando medicina convencional mi a bin ta compronde y siña mas di mi enfermedad. Mi a bin compronde y siña mas di enfermedad di otro hende tambe.

Mi a siña di medicina alternativo, medicina natural y e retonan cu esakinan ta bin cu ne entre otro. Tambe mi a bin compronde cu na Aruba e leynan ta stroba pashentnan manera ami pa recuri na medicina alternativo y natural. Awendia nos ta basta avansa den tecnologia y inovacion pues mi no ta kere cu mester keda sin avansa rib’e aspecto medicinal.

Ora cu menciona medicina alternativo e tema di Cannabis no ta uno facil pa acerca hende cu ne y actualmente ta hayando mal informacion di e tema, pa cual mi ta kere a yega tempo pa esaki para. Ami y hopi otro pashent ta wardando y no por warda mas como cu nos salud ta depende di dj’e, consecuentemente mi trabou ta depende di dj’e y con mi ta pasa mi oranan cu mi famia tambe. P’esey mi no ta kere cu ta husto cu pa motibo di leynan anticua mi no por biba un bida digno y trankil. Hopi hende ta wardando leynan cambia pa nan por haya aceso na medicina alternativo”, Andriani a trece dilanti.

POR den su Plan di Accion a mustra cu ta bay traha rib’e aspecto di mehoracion di calidad di cuido medico. Pa sostene esaki a introduci diferente candidato cu ta representa y ta sostene e pensamento aki tambe.

Pa mira contenido di e e plan, actualmente e “Plan di Accion” completo ta publica rib’e pagina di Facebook di POR E Forsa Nobo. N’e momentonan aki e “Plan di Accion” cu POR a ofrece na comunidad ta den e siman final di comentarionan/ sugerencianan cu por drenta via info@forsanobo.com.

Despues di e siman aki lo percura cu den e proximo simannan e programa oficial cu ta sali for di “curason di e pueblo y p’e pueblo”, el a finalisa.