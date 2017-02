Lifida ta organisa otro campeonato internacional cu participacion di 5 pais

Buchi Panama a anuncia cu pa di 28 aña lo organisa un competencia di Lifida na nivel internacional, cu participacion di 5 pais y cu Aruba aserca lo ta un total di 6 pais.

Tur esaki ta den cuadro di celebracion di Himno y Bandera, dia 18 di maart awor.

Buchi Panama ta lamenta si, cu el a manda invitacion pa e.o. Minister di Deporte y mucho mas prensa, pero no ta tur a duna oido na su invitacion.

Te awor, tur 5 pais invita a confirma nan participacion. E competencia lo cuminsa dia 13 di maart awor y lo culmina dia 18 di maart.

Otro duele di Buchi Panama ta cu for despues di Lifida a pasa pa AVB, no a tende mucho mas di Lifida, y esey ta duel’e.

Pa drei e torneo aki cu participacion di 5 pais, ta como 80 mil florin, cu ta inclui cuminda, transporte, etc., loke ta haci dificil pa recauda. Esaki t’e unico torneo internacional cu Aruba ta participa aden, y cu ta bay haci 30 aña ta wordo organisa.

Sra. Edita Lake-Wolter, ta un di e motornan tambe tras di e torneo internacional aki. E torneo aki ta brinda e posibilidad pa Aruba midi forza na nivel internacional. Asina por mira cu Corsou, Colombia, Venezuela, Bonaire semper tey presente.

Haiti, Peru tambe a yega di participa, y awor tambe St. Maarten ta tuma parti e aña aki. Sigur Lotto y AVB y algun comerciante ta duna nan aporte financiero. Tur wega ta tuma lugar den Stadion Guillermo Prospero Trinidad.

Buchi Panama ta sinti cu poco poco, AVB mes ta cabando cu Lifida. For di tempo cu a pasa esaki pa AVB, e no a tende mucho mas di Lifida.

FIFA ta duna masha hopi placa, pero Lifida ta wordo yuda minimalmente. No ta importa ken kier rabia of no, pero AVB mester mustra cu e ta traha cu Lifida.

FIFA ta bay pone varios miyon, pero te awor, Lifida no a tende cu si AVB lo yuda cu e torneo internacional aki.

No lubida Lifida no ta Bushi,pero t’e Liga Infantil di Aruba, cu tin 23 miembro, pero nan tin tata, mama, etc.

Pesey ta di lamenta cu maske cuanto biaha pidi un reunion cu Minister Alex Schwengle, e no ta hay’e. Ta di spera cu e mandatario lo tey na inicio di e Campeonato Internacional aki, pa sikiera saluda e muchanan aki.

Refreenan pa añas, Lifida ta haya colaboracion gratuito di un team di refree, encabesa pa Oslin Kock, ex refree di AVB, pero e ta Head of Refrees. Lo usa den e torneo aki, sigur 12 pa 16 refree, kendenan tur ta di AVB.

E torneo aki lo no afecta campeonato regular di Aruba, debi cu stadionnan ta sera, pa renobacion.

Durante e dianan aki, ta masha hende lo bin Aruba, cu nan respectivo seleccionnan.