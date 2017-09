Lila de Cuba di Aruba Caribbean Cargo na Miami ta cla p’e di 10 Copa

Recientemente Alberto Klabér di Brazil Taekwondo a reuni cu señora Lila de Cuba y su yiu Ryan Arends na Miami, unda a discuti tocante di e continuacion di Aruba Caribbean Cargo Taekwondo Cup.

Lila de Cuba y Ryan Arends a confirma cu nan ta bay sigui sostene Brazil Taekwondo Stichting cu e di 10 evento y cu nan ta bay sigui haci esaki tur aña tambe.

Alberto Klabér a keda contento, pasobra Lila de Cuba tin su negoshi na Miami y e ta inverti den deporte di Aruba pa 10 aña caba y e campeonato ta carga nomber di su compania na Miami.

Lila de Cuba a confirma cu p’e di 11 edicion e ta bay bin Aruba sigur pa entrega premio na tur e ganadornan.

Lila de Cuba semper a pone Dios su dilanti y semper a kere den e bon trabou y e bon hendenan cu tin den Brazil Taekwondo Stichting, esey tabata su palabranan.

Aruba Caribbean Cargo Taekwondo Cup lo bay ta diasabra dia 30 di september den Centro di Bario Brazil y t’e ultimo clasificasion pa Best of the Best 2017. Despues di e campeonato aki ta bay scoge tur e atletanan cu a wordo selecta pa bringa n’e di 22 Best of the Best cu ta dia 11 di november y Surinam a confirma cu 22 atleta caba, Chile, Corsou, Venezuela y Merca tambe a confirma.