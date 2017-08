Lista combina PPA/UPP, e combinacion Politico Patriotico y Independiente, ta pidi pueblo pa sostene cu firma

Partido Patriotico di Aruba (PPA) y Union Patriotico Progresista (UPP), dia 2 di augustus ultimo a anuncia e acuerdo di cooperacion entre e dos partidonan pa combina lista pa eleccion 2017. Esaki t’e prome paso pa nos por brinda e oportunidad na nos pueblo pa un cambio real aki na Aruba y garantisa cu nos pueblo por haya un representacion fuerte den nos Parlamento.

Na mesun momento e combinacion aki ta dispuesto pa carga responsabilidad gubernamental den un coalicion, loke t’e forma di gobernacion cu e partidonan aki ta propaga.

Resultado di e cooperacion aki ta, un combinacion di lista.

Dia 4 di augustus ultimo Conseho Supremo Electoral, a acepta cu e dos partidonan cu ta inscribi n’e organo aki, ta combina lista p’e eleccion di dia 22 di september proximo.

E union aki entre PPA y UPP, t’e prome paso pa duna pueblo un ALTERNATIVA pa eleccion benidero.

Particularmente p’e grupo grandi di nan votadornan cu keto bay ta indeciso y cu realmente kier mira un cambio. Di e forma aki nos por ofrece un alternativa real na nos electorado y asina evita cu ta bin atrobe un Gobierno di mayoria absoluto.

Den e combinacion aki nos rol ta uno di ta dispuesto, tanto den Parlamento como den gobernacion, pa atende cu e retonan serio cu nos pais ta confrontando, mientras cu lo tin un rol vigilante tambe pa cu gobernacion riba su mes.

E combinacion PATRIOTICO aki, ta consciente di e situacion socio-economico y financiero desastroso di nos pais, causa pa un gobernacion cu no a preocupa su mes pa e hende. Particularmente esnan mas vulnerabel den nos comunidad, manera nos grandinan, nos muchanan special, nos famianan di menos recurso, nos muchanan cu tin di bay scol y nos trahadornan local cu mester mira proyectonan wordo crea, pero pa trece hende di afo pa bin traha.

Sin lubida Mama Tera cu bou di un supuesto maneho “green” a wordo sacrifica, mientras cu nos terenonan, nos patrimonio y recurso nacional, a bira obhetivo di haci negoshi.

Pues un gobernacion di AVP (POR), cu mientras a hiba un mal maneho riba hopi tereno y incluso a percura pa nos perde nos autonomia financiero, a tira santo den wowo di pueblo, cu supuesto proyectonan bunita, mientras cu realmente a faborece y enrikese un grupito di priviligiadonan, cu tabata wak solamente negoshi y ganashi.

E combinacion PPA/ UPP ta ofrece solucionnan realistico pa nos pueblo. E combinacion PATRIOTICO aki ta ofrece bo seriedad, experienca y innovacion. P’esey tambe e combinacion aki a determina algun area di importancia cu ta rekeri atencion urgente, p’asina por yuda suavisa e dolornan di nos pueblo.

Apesar cu nos mester ta realistico, cu caos cu Gobierno di Mike Eman a laga nos pais aden, riba tur tereno, pero specialmente riba esun financiero, ta haci cu solucion di e problemanan lo no ta facil.

Pesey pa por realisa e cambionan necesario y alivia e dolornan di pueblo, ta necesario pa den e prome dianan di gobernacion ricibi cifranan corecto p’asina determina e seriedad y e profundidad di e crisis financiero/economico/social cu AVP(POR) a hinca nos pais aden den e ultimo añanan. Basa riba e resultado aki, nos lo contribui na un maneho pa soluciona e problematica financiero den curso di tempo.

Relaciona cu e topico tambe, e prome decisionnan cu mester wordo tuma ta, cu ta for di e prome dia e reglanan estricto di Good Governance ta wordo aplica y dentro di 100 dia di gobernacion esakinan mester haya forsa di ley tambe.

Decisionnan cu lo no costa placa, pero hasta nos por bisa cu lo scapa placa. Haciendo esaki nos lo demostra na Hulanda, cu e Gobierno cu tin sosten di e combinacion PPA/UPP ta uno serio, y ta haya su mes obliga pa Aruba haya prestamo na un taza di inters abou, cu lo yuda nos refinancia nos debe.

E consecuencia directo di esaki ta cu lo alivia e peso riba nos situacion financiero y alabes lo crea espacio pa duna pueblo bek loke e tin derecho riba dje. Introduccion di e reglanan aki lo nifica cu lo caba e ilegalidad den gobernacion.

Introduccion di e reglanan aki lo mara man di e politiconan y lo percura pa un transparencia na unda e comunidad por mira con e ta wordo goberna y na unda su placa ta bay realmente.

Hunto cu e informacion corecto riba nos situacion financiero real di Aruba, e espacio cu lo wordo crea cu e.o. e reglanan aki menciona, e combinacion PPA/UPP lo hiba un maneho dirigi riba combati probeza.

Un situacion di pobreza cu tin su causanan p’e maneho hiba, y cu na su turno tin su repercucionnan riba otro terenonan tambe.

Den e cuadro aki tambe ta importante p’e combinacion PPA/UPP nos enseñansa, cu mester t’e instrumento principal den desaroyo di un pais, den e construccion di un nacion. E prioridad cu enseñansa mester keda refleha tambe den e fondonan cu mester wordo inverti y p’esaki e combinacion PPA/UPP lo busca formulanan viabel pa logra esaki.

Al final e meta ta pa mehora e posibilidadnan di cada ser humano di nos pais, tanto di nos hobennan, pero tambe di tur cu ta desea di progresa.

Nos enseñansa mester ta uno basa riba INCLUSION y no di EXCLUSION. P’esey mester traha na haci nos enseñansa uno gratis, desayuno saludabel na scol, particularmente mirando cu no ta tur mucha tin un desayuno, un opvang adecua despues di scol, mirando cu hopi t’e mayornan ta trahando y cu tambe no tin espacio financiero pa regla un debido opvang.

E opvang aki mester conta cu un programa di recreacion y di formacion social y comunitario.

Den e maneho aki, e mayornan mester tin un rol mas activo y directo. Alabes mester percura pa introduci Papiamento como idioma di instruccion den e prome añanan di scol basico y despues como “vak”.

Tambe ta importante pa implementa di inmediato un maneho pa frena criminalidad cu ta un di e preocupacion aki na Aruba. Un maneho cu ta limita entrada ilegal na nos isla, mescos tambe cu esnan cu kizas a drenta legal, pero cu no a sali ora nan estadia a termina.

E maneho aki tin como meta pa minimalisa criminalidad, mientras cu mester fortifica e personal di e instancianan cu ta combati criminalidad en general cu material y experticio inmediatamente.

E combatimento di ilegalidad tambe ta hiba na proteccion di e mercado laboral, un cu ta nos yuinan di tera t’esan prome yama pa ocupa e cuponan di trabou disponibel.

Ta pesey ta indespensabel pa percura pa nos yiunan di tera ta na prome lugar. Lo mester hiba un maneho estricto pa loke trata LTU.

E asina yama Swiss-Model lo wordo aplica manera ley ta perscirbi. Pa evita mas polarisacion y segragacion den y di nos comunidad mester bin cu reglanan obligatorio di integracion di esnan cu kier bin traha y biba aki na Aruba, p’asina ey caba cu e sociedad di NOS y NAN y crea un sosiedad di NOS.

Sigur den e dianan aki lo tende mas di e puntonan cu nos tin den comun como prioridad y tambe di otro puntonan di interes pa cada un partido. Pero p’e combinacion PPA/UPP ta importante pa nos yega e siguiente nivel, esta pa recoge e firmanan necesario pa nos por participa na eleccion. Y pa yega eynan nos mester e sosten di nos comunidad.

P’esey nos ta haci un invitacion na nos electorado pa duna e combinacion PPA/UPP e sosten, cuminsando for di ayera. Esaki ta na oficina di Censo na LG Smit Boulevard, dilanti di Parke Wilhelmina, na unda cu ta acudi pa peticion pa paspoort.

Bin cu un cedula of paspoort valido, p’asina duna bo aporte pa nos LEVEL UP p’asina nos por traha na UN MIHO MAÑAN.

Tanto PPA como UPP lo bay tin hendenan presente eynan pa por guia esnan cu ta bin sostene e lista. Di antemano danki y ban yuda PPA/UPP pa realisa PLAN 3mil+.