Localidad pa informacion Proyecto Dreamers a cambia pa Cas di Cultura

E proximo sesion di informacion di Proyecto Dreamers, ta tuma lugar na Cas di Cultura diabierna dia 12 di mei pa 7 ‘or di anochi.

E cambio di localidad a bira necesario despues di un evaluacion total di con e prome sesion di informacion di Proyecto Dreamers di diabierna ultimo a bay, unda no a logra pa acomoda tur hende den e dos sesionnan cu a tene.

Intencion ta pa haci un solo sesion grandi di informacion diabierna awor. Y si ta ainda necesario, lo haci un sesion extra e siguiente diabierna atrobe.

Riba e anochi di informacion aki lo (sigui) duna splicacion den cuadro di e proyecto Dreamers, lo splica e formularionan, kico ta e rekisitonan, con e proceso pa aplica pa un permiso pa tempo indefini di acuerdo cu e Proyecto Dreamers ta bay, y lo contesta preguntanan for di sala.

DIMAS kier a extende un invitacion cordial na esnan cu ainda tin necesidad pa obtene informacion of tin preguntanan relaciona cu e Proyecto Dreamers, pa acudi na e anochi informativo di DIMAS diabierna awor dia 12 di mei cu ta start pa 7’or na Cas di Cultura.

Demas personanan cu ya a haya suficiente informacion encuanto e Proyecto Dreamers of ya sa cu nan lo bin na remarca pa un permiso pa tempo indefini di acuerdo cu e Proyecto Dreamers, por download for di www.dimasaruba.aw e formulario pa pidi cita (obtenibel den 3 idioma). Yena esaki y mand’e via officialdimasaruba@gmail.com pa DIMAS. DIMAS ta planea e citanan riba diferente diabierna den e lunanan mei y juni 2017.

Tambe e cliente por download for di website di DIMAS e foyeto di informacion (den tres idioma) y e formulario di aplicacion pa permiso Dreamers cu su lista di rekisito. Ta na e cliente pa cumula e documentacion rekeri y haci e pagoman corespondiente di antemano na Departamento di Impuesto y pa presenta riba dia di e cita na DIMAS.

Proyecto Dreamers ta un proyecto cu ta dirigi riba personanan cu ya a integra den nos comunidad, cu ta lanta y ta forma na Aruba, y cu ta rekeri di tin un permiso di estadia pa ta legalmente na Aruba. E persona cu ta haci un solicitud den cuadro di Proyecto Dreamers mester por comproba cu e tin minimo 10 aña biba aki na Aruba, y di cual 5 di e añanan minimalmente e persona aki tabata un menor, locual ta significa cu elo a bin Aruba ora e tabatin 13 aña of menos, no tin antecedente penal, y si ta un menor, por comproba cu tin un representante legal cu tin custodia over di dj’e y tin sea un permiso valido den man (of tin esaki den proceso.)

DIMAS lo tin un loket special di servicio (help desk) habri – cuminsando e siman benidero – pa duna asistencia y sosten gratuito na esnan di e Proyecto Dreamers.