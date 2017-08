Lone Wolf Bikers Aruba ta gradici

Lone Wolf Bikers Aruba ta desea pa medio di e relato aki di gradici un y tur kendenan a contribui na e 2ND BACK TO SCHOOL RIDE.

E aña aki tambe e tabata un exito rotundo. Nos a logra nos meta di a yuda dies studiante di EPB-scol, cinco di Hato y cinco di San Nicolas. Alabes nos por a yuda dies studiante di onderbouw cu nan aktetas. E ride a bay den bon ambiente y tur e riders a disfruta di e dia aki.

Ta p’e motibo aki LWBA kier a gradici tur e gruponan di Harley cu a partipa na e ride y di e forma aki a contribui na e meta. Danki na T.T.T. Riders Aruba, Camacuri MC Aruba, H.O.G. International, Easy Riders, Seroe Biento Boys, Iron Order MC “Steel Knights” Aruba, Spike Rebels MC, Cascabel MC Aruba, Nos cu Nos Aruba, 297 Free Bikers, Sinnerz MC Aruba, Iron Rockets MC Aruba y Bonaire Drift Princess.

LWBA kier a probecha di e oportunidad aki pa gradici tur e sponsornan cu di un manera of otro a yuda pa haci e ride aki posibel. Un danki ta bay na Glitz Casino di La Cabana, House of Cake, Ricuras Lounge, Baby Back Grill, La Cabana, Manrique Capriles, Arubaanse Wegenbouw, Albo, Office Systems Aruba, De Wit & Van Dorp Stores, Sams by Manolo, Gianni’s Nutrition Center, PPG Paints, Good Lock & Key Service, Gomes Enterprises Aruba N.V., Wevco, Wine and Dine, The Mill, Interprint, Citgo Santa Cruz, Hilton Hotel, Huchada, Carex, Kuzeta, Intelligent N.V., Aledda N.V., Aruba Industrial Services N.V., DOW, Kawura Rootsband, Cerd N.V., Stream Distribution, Aquarius, Pencro, STU Import and Export, Sha Wheelz, Arjan Bike Clinic, Yu Xia Supermarket, Eagle Convenience Market, Compra N.V., Martijn Trading Co. N.V. y tambe algun donacionnan mas di personanan kende ta desea pa keda anonimo.

Un danki grandi di curason tambe ta bay na tur medionan di prensa, kendenan a yuda enormemente pa engradece nos actividad, pasobra cu boso aporte nos por a realisa e ride aki y cu nos a logra nos meta.