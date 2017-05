Lotto a felicita Jason Kock kende a triunfa den e FEBIAR Campeonato Nacional Bola 9

E FEBIAR Campeonato Nacional Bola 9 den e deporte di biyar a culmina diadomingo unda e ganadornan di e torneo a keda conoci. Ya for di diabierna un cantidad grandi di hungador a entrenta otro den e rondanan preliminar unda un total di 8 hungador so e sigui p’e buelta final of e single knockout riba diadomingo.

Mester bisa cu Febiar a dicidi di usa un otro formato pa loke t’e ronda final unda e hungador cu cay venci no por continua y ta afo.

Mas cu claro esaki ta haci cu cada wega riba su mes ta un final, paso a lo largo tur hende ta hunga cu e mesun obhetivo esta di bira e campeon overall.

Un decision pa ora nos atletanan di biyar hunga torneonan internacional, mentalmente nan ta fuerte prepara.

Pa loke t’e resultado final di e campeonato nacional Bola 9 e campeon a resulta Jason Kock, mientras na di dos lugar a keda Jorzhino Everon.

Na di tres cu di cuater lugar nos a haya Mark Farro y Emil Kock, mientras esnan cu e termina di 5 pa di 8 lugar tabata Richard Wolf, Elvis Evertsz, Jorge Petrocchi y Ryan Kock.

Den 2017, un di e exigencianan pa representa Aruba den exterior, e hungadornan lo mester cumpli cu atende tres torneo Nacional y tres torneo di clasificacion.

Aki e ganadornan lo keda defini cu e hungadornan cu mas punto overall. Nan lo tin e oportunidad di representa Aruba dignamente den exterior.

E proximo evento di FEBIAR lo inicia ta 20 di mei cu lo ta un qualify bola 9, cuminsando pa 1:30 na POVA Club.