Lotto ta desea AVB y e clubnan participante hopi exito cu campeonato di futbol temporada 2017 – 2018

Diabierna ultimo bou di un interesa grandi, e temporada nobo di futbol a inicia na Aruba unda a tene un desfile di tur e ekiponan participante n’e campeonato 2017 – 2018.

Pa prome AVB a inicia nan campeonato di futbol unda a combina e prome wega den Division di Honor entre RCA y Caiquetio cu un desfile di e ekiponan infantil/hubenil participando n’e temporada nobo.

Den e ultimo añanan e Federacion di Futbol AVB a trece diferente cambio den e futbol local.

Varios di nan cambio aki tabata exigencianan stipula p’e Federacion Mundial di Futbol FIFA hunto cu CONCACAF cu ta maneha e futbol den nos region.

Tur esaki ta na bienestar di e desaroyo positivo cu kier logra cu e deporte na nivel regional, continental y mundial.

Na Aruba futbol ta keda e deporte di mas grandi cu alrededor di 3000 persona practicando esaki diariamente rond di nos veldnan.

E recien Presidente re-eligi di AVB, sr. Richard Dijkhoff a hiba palabra n’esnan presente unda e tabata masha contento di a haya e confiansa di mayoria di e clubnan na Aruba pa 4 aña mas p’asina sigui traha riba e plan di maneho cu AVB tin pa loke t’e desaroyo di e futbol Arubano. Den e proximo añanan lo kier hiba Aruba su futbol na un otro nivel y lo conta cu e ayudo di tur e partnernan localmente envolvi como tambe ayudo aheno di p.e. CONCACAF y FIFA sin lubida KNVB di Hulanda.

Lotto, e Loteria di Aruba cu pa varios aña ta un partner di Arubaanse Voetbal Bond kier a felicita y alabes desea AVB, tur e 3000 futbolistanan, e clubnan participando n’e temporada nobo di futbol, hopi exito.

N’e fanaticada di futbol corda sigui duna sosten y apoya bo organisacion faborito esaki den forma sano y den un ambiente positivo.

Laga nos tur ban corda riba e slogan “Fair Play” cu mundialmente ta wordo propaganda den e deporte Rey. Tambe e slogan di Alfredo di Stefano: “No one player is as good as the sum of a team”.