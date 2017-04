Maestro di Ahedres sr. Jose Sequera ta bin Aruba pa duna les na trainers nobo

Federacion di Ahedres/SVA ta bin cu un Maestro Internacional di Venezuela, sr. Jose Sequera (Elo rating 2116) pa bin duna les y educa trainers nobo na Aruba.

Sr. Sequera tin 20 aña trahando diariamente como entrenador y instructor di ahedres.

E tin hopi experiencia den duna les na hobennan desde 5 aña te cu nivel maximo.

E ta conoci tambe como comentador di partidonan pa varios website internacional, manera e conocido website chessbase.com

E prome les lo cuminsa diasabra dia 6 di mei pa 10:00am. Mayornan cu kier siña e wega di ahedres tambe por inscribe pa haya les. Tur hende cu interes pa practica ahedres ta bon bini.

No ta importa e nivel actual of edad. E suma pa participacion ta Afl. 25 pa luna (pago mester wordo haci adelanta). Pa miembronan di SVA, vereneging lo cubri e gasto for di nan contribucion normal.

Inscripcion por wordo haci riba 22 y 29 di april den nos club di 11:30am pa 12:00pm y 5:30pm pa 6:00pm. Of por tuma contacto cu Sherlie Pesqueira na 582-9863/560-0009, of Enrique Jacopucci na 588-7621.