Maestro, un profesion cu ta haci diferencia den un mucha su bida

Den cuadro di IPA su Dia Publico 4 di november binidero



Tur aña e interes pa studia na IPA ta grandi. Christiane Augusto, studiante di di tres aña, ta conta

su motivacion pa studia na IPA. “For di ora cu mi tabata mucha mi tabata gusta hunga cu mi tabata maestro y mi tabata duna mi amiganan les. Na HAVO mi a realisa cu e profesion di maestro ta algo cu ta pas cu mi door cu mi tabata gusta splica mi amiganan locual cu nan no tabata compronde y semper nan a bisa mi cu mi ta splica hopi bon. Despues di a bishita IPA su open dag, na unda mi a haya un bista general di e estudio pa Maestro di Enseñansa Primario, mi a opta pa studia na IPA. Locual cu sigur a hunga un rol tabata cu mi por a studia locual cu mi tabata gusta na Aruba mes. Durante mi periodo di practica den e prome aña, esta e aña di orientacion, mi a ripara cu mi ta gusta para dilanti klas y traha principalmente cu mucha di scol basico. E profesion di maestro ta algo hopi bunita paso bo no ta solamente educando un mucha pero tambe bo ta yuda un mucha cu su desaroyo, cual sigur ta crea un impacto den un mucha su bida. E profesion di maestro no ta facil, pero sigur e ta un profesion hopi bunita. Na final di dia semper bo lo sinti bo satisfecho di por a haci un diferencia den un mucha su bida.“To teach is to touch a life forever”.

IPA ta invita particularmente henter e comunidad di Aruba pa asisti na su Dia Publico p’asina cera conoci cu nos instituto en general y e ambiente estudiantil en particular, conoce nos facilidadnan y tambe pa haya informacion di loke IPA ta haci.

IPA ta invita tur studiante di HAVO, VWO, EPI y tur otro persona interesa pa cuminsa un estudio pa maestro pa asisti na e Dia Publico aki dia 4 di november 2017.

IPA su Dia Publico lo ta di 10or di mainta te 2or di atardi. Durante e Dia Publico aki lo duna informacion general di e estudio di maestro pa Enseñansa Primario, Movecion y Salud, Bachelor Papiamento, Bachelor Hulandes, Bachelor Ingles, Bachelor Spaño y Master Educational Needs.

Banda di esaki lo tin presentacion di proyecto di studiante y exposicion di e diferente areanan di formacion di e estudio di maestro pa haya un miho bista riba kico e estudio ta encera. Naturalmente lo tin oportunidad pa inscribi como studiante pa e estudio pa maestro di Enseñansa Primario, Movecion y Salud, Bachelor Papiamento Bachelor Hulandes y Master Educational Needs.

Pa por inscribi na IPA mester trece e papel di registro civil (papel di AWG 5,-), si a gradua caba copia di diploma di sea HAVO, VWO of MBO nivel 4. E gastonan di inscripcion ta AWG 75,-. Banda di esaki tur persona cu ta interesa den Bachelor Ingles y Bachelor Spaño por pasa IPA pa ricibi informacion y yena un formulario di interes. Tambe lo tin un ‘Food & Bake Sale’ organisa pa nos propio studiantenan. E benta di cuminda aki tin como meta pa recauda fondo pa e studiantenan di aña 3 cu pronto lo biaha pa exterior pa nan pasantia internacional. Di e manera aki IPA ta brinda henter Aruba un dia special di orientacion, yen di informacion y actividad.

Pa mas informacion por tuma contacto cu Studenten Services na 5243100 of por bishita nos pagina di facebook ‘Instituto Pedagogico Arubano’ of nos website www.ipaaruba.com.