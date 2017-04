Manolo Valdez: Nos ta cla p’e di 4 Caribbean Fighting Championship

E aña aki un biaha mas lo tuma luga dia 26 di mei na Entertainment Center e di 4 Caribbean Fighting Championship, unda cu lo bay tin 15 pelea. Tur cos ta cla pe peleanan y tur bringado a firma nan contract, Manolo Valdez a remarca. Tur cos ta cla pe evento di nivel halto di pelea cu Aruba merece.

Nunca antes den historia tabatin asina hopi pelea den un solo anochi. Lo bay tin 3 pelea di dama y 12 di homber. Manolo Valdez ta invita pueblo di Aruba pa busca nan carchi trempan y yega trempan dia 26 di mei. Bud Light ta sponsor principal di e evento.

Danki na Jonathan, Win Donata y Maggy pa carga e evento aki. La Cabana semper t’ey pa nos, Riu Hotel y tur sponsor cu ta yuda pa organisa e evento aki”, Manolo Valdez a remarca.

Aruba Wine and Dine lo ta completamente encarga pa tanto cosnan di come y bebe.

E evento lo ta uno grandi, unda cu lo ta sinta na un mesa VIP y lo haya servicio di un compania renombra. E anochi aki pa prome biaha dos ruman lo bringa den e mesun Fight Card.

E anochi aki publico lo disfruta di diferente pelea. E bringadonan ta cla pa drenta ring y duna e miho di nan. Esunnan cu lo bringa e anochi aki ta Jesus Galea contra Rauwel Jansen, Gregory Raven contra Carlos Matos, Pierre Richardson contra Carlos Diaz, Sophia Petrochi contra Josimar Mata, Clayton Raven contra Conti Gabriele, Wilson Rodriguez contra Mauricio Otalora, Joshua Cordova contra Marcus Sursa, Jean Marc Howell contra Durral Dirks, Chiara Petrochi contra Jenny Cordova, Hyram Rodriguez contra Dawond P, Michael Kuipers contra Furacao Machado, Joziro Boy contra Alex “Rolo” Torres, Adrick Croes contra J.D. Craft , Audrey Puello contra Maria Cariaco y Evan Nedd contra Canaan Grisby.

Caribbean Fighting Championship lo tin un tremendo programa hinca den otro. E porta lo habri pa 5:00 PM. Entrada general lo ta 35 florin, Alah del Orbe a remarca. Prijs pa ringside lo ta 70 florin y carchinan ta obtenibel na Fruteria Virgilio, Plaza del Corte na Ostad, Barber Shop St. Cruz, Ritz Blvd y Savaneta, El Gallo Rojo, y Dojo Boye.

E aña aki lo bay tin tres seccion di VIP, cual lo bay ta e standing VIP, single VIP y full table VIP, Maria Argoty a remarca. E full table VIP lo consisti di 10 hende. E prijsnan lo ta 100 florin pa standing, 120 florin single y e mesa lo ta 1200 florin. E carchinan ta obtenibel na Attraccion Beauty Spa dilanti Union Caribe na Tanki Leendert 247 of na telefon 741-6961.

Nos ta gradici e sponsornan Budlight, Riu Hotel, Aledda N.V., Amast, ATCO Aruba, Aruba Wine and Dine, ECOTECH, Eumar Lock and Key Services, Piktartstudio VBA, DBargues Films, Magic FM, Latina F.M., La Cabana Beach Resort and Casino, Crystals Nutrition Center, Pepia Est, More4Less, AB Beaty Spa y World MMA Federation pa por haci e evento aki posibel.

Dia 26 di mei Roderick “Rocco” Franken lo canta e himno di Aruba pa 6:30 di atardi pa duna inicio di e peleanan. E ring aunnouncer di e anochi aki lo ta Jeancarlo Espinal.

Jonathan “Jona” Lake y Dj Alah lo ta MC entertainment, mientras cu Dj Vibes lo ta encarga pa pone ambiente e anochi aki. Tambe lo tin bay tin sorpresa, unda cu artistanan local lo forma parti di e anochi aki cu ta uno inolvidabel, esta dia 26 di mei, asina Jonathan “Jona” Lake a remarca.