Marina Real lo tin su tradicional Opendag na Mariniers Kazerne na Savaneta

Dialuna awor, dia 1 di mei, for di 10 or di mainta te cu 4 or di atardi, Marina Real lo tin su tradicional Opendag na Mariniers Kazerne.

Esaki ta un oportunidad pa pueblo Arubano por sera conoci mas di aserca kico nifica presencia di Marina Hulandes na Aruba.

E ta priminti, mescos cu e añanan anterior di bira un dia placentero. Un dia, unda tur hende lo por haya mira mas di serca, tur loke ta tuma lugar den Kazerne na Savaneta.

Pesey tambe e presentenan lo haya diferente demostracion di mira, pa no lubida loke tin di bebe y come di nan Foodcourt.

Como Savaneta Kazerne, tur hende ta keda invita pa celebra e momento unico aki cu nan di Marina Real. Pueblo di Aruba lo sera conoci tambe cu tur loke ta tuma lugar na Savaneta Kamp, pa loke ta nan trabao di defensa den Caribe.

Halto Mando di Savaneta Kamp for di awe ta yama tur hende bon-bini dialuna awor, dia 1 di mei.