Maurits Malmberg: Bushiri, di un ruina pa un area publico pa hoben y grandi

Ex Bushiri y Bushiri hotel vakschool ta un lugar cu ta trece hopi nostalgia y recuerdo pa hopi hende na Aruba en especial ex stududiantenan cu awe ta profesionalnan den diferente ramo den nos pais. Pa hopi aña caba e edificio aki ta para bashi y ta bay atras te cu el a bira un ruina, un lugar caminda adicto ambulantenan ta tuma refugio y cu ta forma un bista mahos no salamente pa localnan, pero especialmente pa turistanan cu ta bishita nos isla, segun Malmberg.

Den consesho di Minister algun luna pasa a tuma e decision cu lo basha e edificio di ex – Bushiri Hotel abou pa crea un espacio publico pa pueblo di Aruba. Ultimo añanan e desaroyo turistico a crece y esaki a trece cu ne cu hopi espacio publico pa pueblo a bay perdi y of a bira limita.

E intencion di Gobierno ta pa duna pueblo bek loke tanto pueblo ta anhela, esta un espacio pa recrea y relaha manera e tabata antes riba nos dushi isla. Bushiri lo wordo desmantela y conberti den un playa publico y un area cu por practica eventonan social y deportivo, Malmberg ta splica.

Despues di e anuncio aki Minister Presidente a forma un grupo cual orguyosamente mi persona ta forma parti di dj’e, cu lo tin cu inventarisa y evalua kico ta e potencial di e area grandiaki. Banda di esaki tambe mester papia cu diferente gremio pa sa kico ta e deseonan di pueblo pa cu esaki. Aruba tin hopi deporte cu ta popular bou di e hobennan y aki por crea espacionan pa p. e. futbol, beach soccer/ tennis. Pero tambe banda di esaki tin hende cu kier un plaza cu ta bende cumindanan local pero tambe facilidad di recreo pa nos muchanan, Malmberg ta mustra.

Nos no ta biba solamente pa traha, pueblo tin e drecho manera cualquier otro hende pa por tin e libertad pa disfruta di nos dushi isla. Nos comunidad a cambia hopi e ultimo añanan.

Mi ta mira cu pa hobennan cu a falta di disciplina y respet, espacionan di recreo ta sumamente necesario den nos comunidad. Hobennan mayoria di biaha no tin niun tipo di recreo y esaki ta causa cu e hobennan ta caba den un atmosfera negativo na lugar di haci cosnan positivo.

Mi ta kere firmemente cu, si nos kier trece cambio nos tin cu pone nos mes den zapato di e hobennan, identifica nos mes cu nan problemanan,sentimento y nan opinion, Malmberg ta sigui bisa.

P’esey mi ta convenci cu e decision pa crea mas espacio publico ta un decision corecto y estupendo. Ban motiva y trata nos hendenan manera mester ta. Mas nos hisa e nivel di nos pueblo, mas productivo nos comunidad lo ta, Malmberg ta conclui.

Mi ta invita boso pa comparti boso ideanan cumi riba mi Facebook personal p’asina nos contribui n’e bunita proyecto aki.

Maurits Malmberg – https://www.facebook.com/mauboamigo.