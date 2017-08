Mayan nochi, drs. Paul Croes lo anuncia kende e lo endorse di AVP

Mayan anochi Paul Croes lo anuncia cual t’e candidato di AVP cu e lo sostene durante e ultimo 50 dianan cu falta prome cu eleccion di 22 di september 2017.

Sigur Paul Croes lo sigui yuda henter partido manera el a bisa caba, pero lo anuncia specificamente un candidato e lo endorse cu su votonan y lo haci un apelacion sincero pa su siguidornan cu ta mas di 2 mil sigur, pa nan deposita nan confiansa den dicho candidato. Forsanan ajeno a stroba su persona di subi lista di AVP e eleccion aki, pero esey no ta nifica cu cos a caba ey.

ENDORSEMENT

Of Stemadvies ta un situacion nobo of no mucho usual na Aruba den e contienda electoral di un candidato pa otro, pero “nos experiencia e aña aki t’asina inusual, cu nos mester sigui cu e lucha pa contraresta e enemigo”.

Tin e dicho ta bisa: “Si del cielo te cae limones, aprende a hacer limonada, y nos no conoce e palabra give up” asina drs. Paul Croes a laga sa.

Ultimo eleccion Paul Croes a logra casi 2000 voto personal y ainda ta conta cu hopi sosten na Aruba completo. E lo ta haciendo un apelacion na tur su Team y su sostenedornan pa vota y apoya un candidato specifico den e eleccion Staten 2017.

E reunion aki ta mayan anochi pa 7 or na Adriaan Lacle Blvd 6.