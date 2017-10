Mayoria di Piscadornan no tabatin bon palabra pa Gobierno

Den un Piedra Plat Entertainment Center, masha yen di piscadornan Arubiano, unda no tabatin lugar mas pa pone hende, diamars anochi nan a demostra di no ta nada contento cu loke cu Minister di Medio Ambiente, Mike de Meza hunto cu su colega di Husticia, mr. drs. Arthur Dowers a haci cu nan pasando un ley, unda nan no a haya ningun clase di participacion.

Nan tin comprension pa cu proteccion di algun especie di pisca, pero no por biba cu e pensamento di prohibicion.

Pesey mesun anochi aki, nan tur a dicidi di concipia un carta, cu tabata e intencion di entrega ayera, pero sigur e siman aki ainda n’e dos Ministernan menciona.

E ley aki a bin como un sorpresa y esey sigur e piscadornan no por acepta. E ley aki lo bay na caba cu e piscadornan cu tin esaki como un trabao pa cria nan famia. Pesey loke cu Gobierno aki a pasa, ainda prome di baha, no a ser aprecia.

Tabatin masha grito y hasta cu palabra malo a ser manda den direccion di e Ministernan concerni.

Mayoria di e piscadornan presente a firma e carta cu mester bay pa Gobierno, unda ta pidi pa anula e ley aki inmediatamente. Si esaki no por, e intencion ta pa dirigi nan mes na Ministerio Publico pa mientras cu no tin claridad riba e ley aki, pa no tuma accion contra di e piscadornan.

T’asina cu den e presentenan n’e reunion aki, tabata e miembro di MEP, Chris Romero, maske cu e ta bisa di tey como un piscador, pero a lanta y dirigi cu mes n’e presente, alegando cu pa fin di luna awor, Aruba tin un Gobierno nobo. E sigur lo informa e Gobierno nobo, pa elimina e ley aki, cu ta manera un puñal den lomba di e grupo di piscadornan humilde aki.

Minister Mike de Meza, mester bin afo, y bisa ta pakico el a pasa e ley aki di e forma aki, cu ta perhudica e ta perhudica nos piscadornan.